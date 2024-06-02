小孟老師／6月2日星座運勢　天蠍愛要說出口

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：促進環保意識
感情：分享雙方成就
財運：獲得獎金收入
幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：雙魚
工作：培養合作默契
感情：參加共同課程
財運：找到新收入源
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：強化客戶服務
感情：共同養成習慣
財運：財務目標達成
幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：金牛
【土象星座】
工作：促進職場能量
感情：制定未來目標
財運：購買保險保障
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天秤
工作：提升管理能力
感情：彼此激發創意
財運：創業成功盈利
幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：獅子
工作：促進職場認知
感情：參與重要時刻
財運：退休計劃順利
幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：射手
【水象星座】
工作：加強解決能力
感情：一起收看電影
財運：成功獲得貸款
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：處女
工作：提升領導能力
感情：經常表達愛意
財運：成功控制預算
幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：魔羯
工作：發展職業韌性
感情：給予私人時間
財運：財務計劃完善
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：巨蟹
【火象星座】
工作：增進溝通技巧
感情：共同參與慈善
財運：理財知識增長
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：雙子
工作：建立職場信任
感情：彼此關心健康
財運：節稅方案有效
幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：水瓶
工作：培養部門協作
感情：接受更多意見
財運：發現投資機會
幸運色：棕色
貴人：射手
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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