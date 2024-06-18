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獨／王柏傑酒駕撞遊覽車遭廠商撤換　這家廠商超衰之前找郭書瑤

記者葉文正、蕭采薇／台北報導

去年入圍金鐘獎最佳男主角獎的演員王柏傑，今天因為酒駕撞遊覽車，遭警方逮捕，並移送士林地檢署，不過他明天原有DAMIANI的活動，廠商接獲消息立刻表示：「那真的無法邀請他了。」不過據了解，此活動之前也邀請郭書瑤，但她發生欠繳管理費風波，連邀兩藝人都出包，也是相當無奈。

▲18日下午藝人王柏傑酒駕遭內湖警方逮捕 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲18日下午藝人王柏傑酒駕遭內湖警方逮捕 。（圖／記者張君豪翻攝）

北市內湖區金莊路129號前今天（18日）下午3時30分發生一輛自小客車與遊覽車碰撞車禍，當時小客車駕駛與前方準備轉彎進入停車場的遊覽車發生擦撞，所幸現場無人受傷，但撞車的自小客車駕駛居然是知名藝人王柏傑，且警方到場處理，發現王柏傑身上酒氣相當明顯，當場施行酒測值高達0.44毫克，警訊後依酒駕公共危險現行犯將他逮捕。

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▲▼緯來電視首屆《高中街舞大賽》29日舉行首播記者會，記者會邀請郭書瑤擔任推薦嘉賓。深陷不繳大樓管理費風波的郭書瑤，面對記者提問再度道歉，並強調事情都已處理完畢。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭書瑤深陷不繳大樓管理費風波的郭書瑤，之前遭廠商撤換。（圖／記者湯興漢攝）

雖然大錯已經造成，但王柏傑經紀人尚未做出回應，今年三月王柏傑才與好友修杰楷在東區KTV遭竹聯幫麒麟堂幹部毆打，躍上新聞版面，如今再因酒駕做出不良示範，內湖警方晚間將他移送士林地檢署複訊。

這家廠商真的運氣不佳，之前找郭書瑤，郭書瑤欠費未繳，造成社會輿論批評。如今找上王柏傑出席，王柏傑又酒駕，活動公關表示：「王柏傑那邊是說他身體不舒服，但後來我們看到新聞，當然就不會邀請他了，至於郭書瑤我們之前的確也邀請過她，但是因為發生那件事只好作罷。」

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