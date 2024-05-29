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大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

記者張筱涵／綜合報導

百萬YouTuber大蛇丸去年8月開始減重，到今年2月為止已經甩掉31.2公斤，近日透過影片分享飲控菜單，特別選擇去運動訓練的日子拍攝，而在食物內容公布後，超高花費也引起了討論，被網友笑說「你的水煮真的是財力雄厚的那種內」。

▲大蛇丸堅持運動半年，日前公開成果。（圖／翻攝自YouTube／大蛇丸）

▲大蛇丸今年2月分享減重成果。（圖／翻攝自YouTube／大蛇丸）

大蛇丸21日透過影片分享目前的飲食菜單，有去運動時就會在結束後到便利商店購買御飯糰、茶葉蛋、水果和豆漿，一次就會透過3顆御飯糰來補充澱粉攝取，笑著坦承是一天中最快樂的一餐。

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回到家中後，大蛇丸分享水煮餐內容，當天是買萵苣、鮭魚菲力、虱目魚肚、去骨雞腿肉和玉米筍，全部大概切一切後丟到同一個鍋子內水煮到熟，肉類部分會搭配胡椒鹽、黑胡椒吃，菜類部分則是搭配薄鹽醬油，若半夜肚子餓了，就會吃1到2個優格充飢。

▲▼大蛇丸。（圖／翻攝自YouTube／大蛇丸）▲▼大蛇丸。（圖／翻攝自YouTube／大蛇丸）

▲大蛇丸分享運動後和日常水煮餐菜單。（圖／翻攝自YouTube／大蛇丸）

由於一餐就吃掉3肉2菜，計算下來一餐就要500多元，其實花費真的很高，但他表示為了健康減重就沒辦法，也開始感嘆過往真的是「吃米不知米價」。

大蛇丸現在目標就是將體重減到兩位數，現在已經習慣了無糖的日子，每次喝飲料像是無糖豆漿，都能感受到純粹的豆味。留言區網友們表示「說減重就減重，說戒糖就戒糖，說運動就運動，說瘦就一定瘦到雙位數，真佩服你的毅力，加油」、「飲控真的很花錢，因為最便宜的就是碳水，蛋白質最貴，要飲控口袋也要夠深哪」、「自己煮真的貴， 尤其蛋白質的部分」。

▲▼大蛇丸。（圖／翻攝自YouTube／大蛇丸）▲▼大蛇丸。（圖／翻攝自YouTube／大蛇丸）

▲大蛇丸現在都會先吃蛋白質，再吃菜類，最後才是澱粉。（圖／翻攝自YouTube／大蛇丸）

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