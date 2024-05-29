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狂破900萬！韓最新迷因曲〈麻辣糖葫蘆〉　發源者竟是「小六生網紅」

記者張筱涵／綜合報導

隨著短影音的興起，中毒性的旋律和舞蹈也成了主題，在南韓除了近期爆紅的迷因曲〈晚安大小姐〉，最近又出現了小六生網紅徐Eve（서이브）推出的〈麻辣糖葫蘆〉，掀起最新流行。

▲〈晚安大小姐〉太洗腦！魔性雙人團「ASMRZ」起底。（圖／翻攝自YouTube／나몰라패밀리 핫쇼）

▲〈晚安大小姐〉是近期很流行的迷因曲。（圖／翻攝自YouTube／나몰라패밀리 핫쇼）

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徐Eve現在年僅11歲，還在念小學六年級，但從去年8月起就開始經營TikTok和YouTube頻道，在TikTok擁有17萬9500位粉絲，爆紅關鍵就是今年4月17日推出的〈麻辣糖葫蘆〉，現在更是短影音的流行迷因。

▲▼ 麻辣燙糖葫蘆。（圖／翻攝自YouTube）▲▼ 麻辣燙糖葫蘆。（圖／翻攝自YouTube）

▲〈麻辣糖葫蘆〉是由小六生網紅徐Eve掀起的流行。（圖／翻攝自YouTube）

〈麻辣糖葫蘆〉以學妹和學長對話作為開端，並將糖葫蘆的韓文「탕후루」拆解成「탕」和「후루」來以諧音作為副歌，「糖（탕）」在韓文可以用在發射子彈的狀聲詞，「葫蘆（후루）」則在變成후루루則是呼嚕嚕的狀聲詞，以此代表學妹射出充滿愛的子彈後，學長會為之迷倒。

中毒性的旋律、歌詞和編舞，很快就在TikTok創下930萬的觀看次數，徐Eve更受訪提到歌詞其實是她的主意，儘管如此在拍攝時其實也有因為害羞而拍不下去的情形，雖然曾經因拍攝太累而流鼻血，但她樂在其中：「因為很好玩，沒關係的。」

除了網紅活動外，徐Eve在學校也很活躍，不僅是複式躲避球隊主將，也有在打籃球，課外活動則是有在上3間舞蹈學校、鋼琴和補習數學：「爸媽也有勸我上太多了會太累，但是我堅持一定要全部都上，而且其實我想去上翰林藝術高中，所以覺得我一定要做到才行。」

在〈麻辣糖葫蘆〉的MV下，南韓網友都說「髒話已經到嘴邊了，但一看到竟然是2012年生的人做的，就明白了她比我還強」、「我真的不太能理解最近的趨勢」、「她竟然才小學六年級」、「小學六年級生做的迷因，真的做得很好」。

▲▼ 麻辣燙糖葫蘆。（圖／翻攝自YouTube）

▲〈麻辣糖葫蘆〉成了新一波迷因曲。（圖／翻攝自YouTube）

【〈麻辣糖葫蘆〉歌詞翻譯】

學長！請我吃麻辣燙
（好啊，走吧）
學長！請問…糖葫蘆也可以嗎…（什麼？還要糖葫蘆？）

那我就會在學長的心上
磅磅　呼嚕呼嚕
磅磅磅　呼嚕嚕嚕嚕
磅磅　呼嚕呼嚕
我的心　甜鹹甜鹹（嗚哇～呀！）
磅磅　呼嚕呼嚕
磅磅磅　呼嚕嚕嚕嚕
磅磅　呼嚕呼嚕
麻辣燙燙燙燙　呼嚕嚕嚕嚕

其實我的目的是要讓學長喜歡我，我的心就像甜滋滋的糖葫蘆
我要進到學長的心裡（什麼意思啊？）
學長（嗯）請我吃麻辣燙（好啊，走吧）
學長（嗯）請買糖葫蘆給我　磅磅磅
其實我的目的是要讓學長喜歡我，我的心就像辣呼呼的麻辣燙
我要進到學長的心裡（妳是喜歡我嗎）
學長（嗯）請我吃麻辣燙（好啊，走吧）
學長（嗯）請買糖葫蘆給我　磅磅磅
今天的我一定要逃出母胎單身

（上面三段再重複2次結束）

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麻辣糖葫蘆, 迷因, 徐Eve

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