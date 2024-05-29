追星天花板！郭曉婷成魏哲鳴迷妹　網羨慕：偶像變男友

記者許逸群／台北報導

楊冪與龔俊主演的奇幻古裝陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》，開播後話題不斷。昨（28日）劇中外型和演技備受討論的男主角龔俊和飾演塗山二當家塗山雅雅的郭曉婷，難得現身愛奇藝辦公室掃樓「收租」直播互動，現場熱情的粉絲瘋狂吶喊，讓龔俊直喊「服了」。

▲▼奇幻古裝陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》。（圖／iQIYI國際站提供）

龔俊帶著自己劇中角色最愛吃的「冰糖葫蘆」和西瓜，郭曉婷則帶上面膜發送。兩人聊到劇情裡自己角色都是「姐控」，作為楊冪所飾演的「塗山大當家」塗山紅紅的迷弟和迷妹，現場就拼比了一下對姐姐的愛，郭曉婷笑說「我出生就和姊姊在一起！你是後來才出現的！」

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▲郭曉婷成魏哲鳴迷妹。（圖／iQIYI國際站提供）

龔俊很有自信地表示「我和妖仙姐姐是愛情，雅雅姐和紅紅是親情，愛人之間就更親密一點。」郭曉婷遭嘲笑是兩人的電燈泡，郭曉婷不認輸說自己和龔俊在劇中就是「塗山二傻」，龔俊搖頭不認，互動相當可愛。

另外，郭曉婷收到粉絲贈與的錦旗，受封「追星天花板」，因為她在劇中透露自己崇拜魏哲鳴飾演的「傲來國三少」，卻不知在身邊陪伴自己的阿來就是自己一直以來追的大神，讓觀眾紛紛表示羨慕「羨慕偶像變男友」，郭曉婷與魏哲鳴兩人的愛情線也將在近期有所發展！