昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

記者劉宜庭／綜合報導

昆凌與周杰倫結婚後，陸續生下大女兒Hathaway、兒子Romeo、小女兒Jacinda，夫妻倆對於孩子隱私一向注重，前天（27日）罕見曬娃，分享2歲小女兒最新萌照，指出愛女已經會嘗試做家事、當起「小小主廚」了。

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▲Jacinda嘗試當「小小主廚」。（圖／翻攝自昆凌小紅書）

昆凌透露，小女兒現在已經開始有了許多新鮮的探索想法，包括嘗試做小餅乾、做各種家務，同時附上一系列愛女近照。畫面中，只見Jacinda拿著迷你廚具打蛋、揉麵團，還用可愛小手夾起餅乾和吐司。

▲Jacinda做家事。（圖／翻攝自昆凌小紅書）

除此之外，Jacinda還會幫忙做家事，用小毛巾擦洗手台，還能將外套吊在衣櫃上，雖然眼睛和頭髮被用P圖遮住，但乖巧又可愛的模樣依舊萌翻大票網友。昆凌也說：「看到她小小的身影，就是我的療癒日常。」

照片PO網後，引來不少網友驚呼「這小嘴，爸爸的基因太強大啦」、「戴著墨鏡太像杰倫了」、「好可愛啊，小嘴兒好像杰倫」、「一模一樣」，也有人驚嘆「孩子這麼大了」，在網路上意外掀起一陣熱議。

▲周杰倫與昆凌共育有2女1子。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲周杰倫與昆凌婚後感情一直甜蜜穩定。（圖／翻攝自周杰倫、昆凌IG）