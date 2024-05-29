ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

【再爆婚變各過各2】金錢觀差很大從閃婚就被唱衰　六月把離婚掛嘴邊

▲六月（右）去年為電視劇《親愛壞蛋》和飾演兒子的林暉閔（左）在母親節造勢，還透露已給一對兒女買房置產。

圖文／鏡週刊

六月常半開玩笑把離婚一事掛嘴邊，外傳她和李易的關係也早已不像夫妻，反而更像室友，盡可能的相敬如賓，以防擦槍走火。其實六月當年和李易閃婚就不被看好，結婚9個月就傳出分居，其實是因為家裡裝修先搬出去，之後每隔3年就有離婚傳言。而兩人無論價值觀、對小孩的教育方式都大不相同，時常會因瑣事產生摩擦。

剛結婚時，李易因為公子哥性格，常常視金錢如糞土，根本沒有存錢養家，反觀六月因為從小家庭經濟狀況不佳，很早出社會就知道要置產保底，平時也相當節儉，小孩衣服玩具多半撿身邊好友二手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但經過教會牧師居中諮商，李易成長不少，能夠扛起該負的責任，不過生了一對兒女後，夫妻倆又因小孩教育問題時常發生不快。李易個性急，對小孩較為軍事教育，希望小孩能規矩聽話，但往往事與願違；六月個性很會隱忍，無論小孩多難搞，她總壓抑怒氣先自己冷靜，頂多深夜小酌一杯安撫自己情緒，加上媽媽是一對兒女主要照顧者，懂得順著小孩毛摸，親子衝突也就減少許多。

李易（左）去年突然將臉書大頭貼照換成他和搭檔女星林莎的照片，惹來網友猜疑。（翻攝自李易IG）

▲李易（左）去年突然將臉書大頭貼照換成他和搭檔女星林莎的照片，惹來網友猜疑。（翻攝自李易IG）

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


更多鏡週刊報導
【再爆婚變各過各3】李易衝事業夫妻生活圈沒交集　六月偽單親不喊苦
結婚6年婚變傳不停　大咖兩岸夫妻檔決定躺平看笑話

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

篠崎泫一口氣剪了過肩長髮！　努力習慣：所有事都不在計畫內

篠崎泫一口氣剪了過肩長髮！　努力習慣：所有事都不在計畫內

5566、Energy都回來了！　Gino鬆口談「K ONE合體」：說不定可以

5566、Energy都回來了！　Gino鬆口談「K ONE合體」：說不定可以

陳沂批郭書瑤人設翻車　邀她到SWAG拍片

陳沂批郭書瑤人設翻車　邀她到SWAG拍片

原版《小美人魚》導演不忍了！狠諷真人版：動物園螃蟹表情還更豐富

原版《小美人魚》導演不忍了！狠諷真人版：動物園螃蟹表情還更豐富

陳曉「頂光頭+素顏」現身紅毯！　高顏值掀網大讚：真正的帥哥

陳曉「頂光頭+素顏」現身紅毯！　高顏值掀網大讚：真正的帥哥

鳳梨連日開砲馮語婷宣佈休戰　「PO文藏亮點」網刷一排：恭喜！

鳳梨連日開砲馮語婷宣佈休戰　「PO文藏亮點」網刷一排：恭喜！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

篠崎泫一口氣剪了過肩長髮！　努力習慣：所有事都不在計畫內

5566、Energy都回來了！　Gino鬆口談「K ONE合體」：說不定可以

陳沂批郭書瑤人設翻車　邀她到SWAG拍片

原版《小美人魚》導演不忍了！狠諷真人版：動物園螃蟹表情還更豐富

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 六月, 李易

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 女星陳艾琳現身挺青鳥行動！　PO傅崐萁畫面：不能接受這樣的政治人物
  2. 余祥銓結婚1年　柔柔揭「與李亞萍相處模式」：不會管我睡到幾點
  3. 日資深女諧星酒井末子胰臟癌逝世！　死訊1巧合網震撼
  4. 小孟老師／5月29日星座運勢　巨蟹渴望暫時單身
  5. 六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑
  6. 最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅
  7. 離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照
  8. 密集恐懼症不要看！《鬼咧號》鐵路工深夜撞邪　全身「開滿洞」狂噴石頭
  9. 六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的
  10. 新垣結衣護夫！上星野源廣播發聲「看他被攻擊我很難過」粉碎婚變

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366