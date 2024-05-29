六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

▲六月（右）去年為電視劇《親愛壞蛋》和飾演兒子的林暉閔（左）在母親節造勢，還透露已給一對兒女買房置產。



圖文／鏡週刊

六月常半開玩笑把離婚一事掛嘴邊，外傳她和李易的關係也早已不像夫妻，反而更像室友，盡可能的相敬如賓，以防擦槍走火。其實六月當年和李易閃婚就不被看好，結婚9個月就傳出分居，其實是因為家裡裝修先搬出去，之後每隔3年就有離婚傳言。而兩人無論價值觀、對小孩的教育方式都大不相同，時常會因瑣事產生摩擦。

剛結婚時，李易因為公子哥性格，常常視金錢如糞土，根本沒有存錢養家，反觀六月因為從小家庭經濟狀況不佳，很早出社會就知道要置產保底，平時也相當節儉，小孩衣服玩具多半撿身邊好友二手。

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但經過教會牧師居中諮商，李易成長不少，能夠扛起該負的責任，不過生了一對兒女後，夫妻倆又因小孩教育問題時常發生不快。李易個性急，對小孩較為軍事教育，希望小孩能規矩聽話，但往往事與願違；六月個性很會隱忍，無論小孩多難搞，她總壓抑怒氣先自己冷靜，頂多深夜小酌一杯安撫自己情緒，加上媽媽是一對兒女主要照顧者，懂得順著小孩毛摸，親子衝突也就減少許多。

▲李易（左）去年突然將臉書大頭貼照換成他和搭檔女星林莎的照片，惹來網友猜疑。（翻攝自李易IG）

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