離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

▲高大帥氣的何守正與小嫻離婚後，感情生活備受關注。（圖／翻攝自何守正臉書）

41歲前籃球選手何守正2018年與小嫻離婚後，他曾表示自己一直保持單身狀況，對感情事相當隨緣，不過時報周刊CTWANT日前接獲爆料，得知何守正其實已有穩交對象。而在兩人的社群很容易就發現到，他們會分別Po出有許多相同背景時間相近的照片，不過何守正都只放自己或跟媽媽的合照，女方則曬出與何守正的「模糊同框照」或背影照偷偷放閃。

▲本刊日前接獲爆料，何守正已有一名交往2年多的女友，從兩人的社群上便可嗅出其關係。（圖／翻攝自何守正、何守正女友IG）

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本刊接獲爆料，何守正的圈外女友小他10歲，且女方經常出入男友在台北市內湖區開設的正能量健身工作室運動，外型陽光健美也熱愛戶外運動健身，而從社群上兩人合照發文推斷，兩人應該從2021年開始正式交往，也有互相追蹤對方帳號並按讚，2022年的1月1日，兩人各別都分享同個地點的照片，何守正穿著棒球外套戴著棒球帽，一雙大長腿辨識度極高，而女方的照片則是兩人的背影照，呈現一個最萌身高差，相當可愛。

▲雖然何守正僅分享個人帥照，不過女生的社群差不多時間也會po出同場景甚至是兩人的模糊合照，兩人也會互相按讚。（圖／翻攝自何守正、何守正女友IG）

何守正與女友經常在同日於社群分別發文，曬出同地點個人獨照，偶有兩人合照時，女方也會特別將何守正的臉裁掉大半，或是做馬賽克處理，似乎是不想另一半的身分太明顯曝光，不過對照照片上的衣服與身形，一看就知道是何守正無誤。去年三月，穿著白色上衣的何守正於台北市微風南山用餐，依照何守正發文內容看出當天應該是在幫他的外甥女慶祝20歲生日，他的個人帥照背後的窗外背景是台北101，同樣三月初，女友也一樣拍了同家餐廳同角度的美照，不過還外加一張看起來超糊，卻仍能辨認男方是穿的白色上衣的何守正的合影。

▲去年耶誕節何守正與媽媽在華麗耶誕樹前合影，女友則曬出與何守正在同棵樹前的甜蜜合照，關係看來更加公開。（圖／翻攝自何守正、何守正女友IG）

去年耶誕節時女方難得曬出與何守正的正面甜密合照，兩人在台北市東區知名百貨的絢爛耶誕樹前相視甜笑，畫面充滿粉紅泡泡，不過到了何守正這邊畫風驟變，雖然在同一棵耶誕樹前，但他還是一如既往，僅分享與何媽媽的溫馨母子照，不過由此可知當天媽媽和女友這對「準婆媳」都在現場。只是比起女友的態度，何守正對私人情事則是低調再低調。

對於何守正和圈外女友因為IG洩愛，他透過經紀人回應本刊表示：「現在是很開心的狀態，謝謝大家關心喔！」大方認了戀情。

▲近年來何守正致力於健身事業有成。（圖／翻攝自何守正IG）

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