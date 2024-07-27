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黃鐙輝「花光所有錢」幫女兒圓夢！買新房：又開始背一屁股債了

記者潘慧中／綜合報導

黃鐙輝結婚後陸續迎來「黃太後」、「黃尚好」和「黃弟寶」3個孩子，不時會分享育兒生活。27日正值大女兒生日，他早在幾個月前就準備完成對方多年來的願望，還因此「決定再一次把所有的錢都花光光」！

▲▼黃鐙輝。（圖／翻攝自Instagram／1981huang）

▲黃鐙輝買新房幫大女兒圓夢。（圖／翻攝自Instagram／1981huang）

黃鐙輝27日在社群網站透露，「黃太後」自從懂事以來，每年的生日願望都是「我想要一個自己的房間」。然而，隨著年紀增長，大女兒逐漸不許這個願望了，因為孩子認為「又不會實現」，這讓他感到很愧疚。

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▲▼黃鐙輝。（圖／翻攝自Instagram／1981huang）

▲黃鐙輝相當重視大女兒的生日願望。（圖／翻攝自Instagram／1981huang）

數月前，黃鐙輝意識到家裡的擁擠狀況，「3個小孩、5隻貓，還有一個一直製造囤積物的丈母娘。」因此，在即將還清第一間房貸之際，他決定再次全力以赴，為女兒的生日願望付諸行動。

黃鐙輝透露當初購買第一間房子是為了給兒子「黃尚好」一個穩定的家，不再讓孩子們隨著他搬家租房子，如今他決心再次投入所有錢，「跟『第一間』一樣all in 去買房子！」

▲▼黃鐙輝。（圖／翻攝自Instagram／1981huang）

▲▼黃鐙輝再度花光所有錢。（圖／翻攝自Instagram／1981huang）

▲▼黃鐙輝。（圖／翻攝自Instagram／1981huang）

對此，黃鐙輝表示生命活得更有意義了，雖然「又開始背一屁股債」，但他很樂於為家人付出，「各位好心的乾爹乾媽，如果有任何工作需有幫忙的，儘管吩咐，我使命必達。」

黃鐙輝IG全文：

今天是我女兒「黃太後」生日 她從懂事開始

每年都會許「我想要有一個自己的房間」的願望

記得第一次是充滿希望的許「我想要一個自己的房間」

後來小學後開始很認真的許「我想要一個自己的房間」

最後到了前幾年開始沒有許「我想要一個自己的房間」

我問她： 怎麼不許 「我想要一個自己的房間」？

她說： 「又不會實現」

我：「又不會實現」 「又不會實現」「又不會實現」！

前幾個月 我一直在想

好不容易第一間房貸快結束了

接下來可以輕輕鬆鬆了

但其實現在家裡真的很擠

三個小孩 五隻貓

還有一個一直製造囤積物的 丈母娘

剛好 女兒生日又快到了

當初買「第一間」的時候

是為了讓「黃尚好」一出生 就有自己的家

不用跟姐姐一樣 陪我一直搬家租房子

於是我決定再一次把所有的錢都花光光

跟「第一間」一樣all in 去買房子

我覺得當你為了別人而活的時候

生命就會活得更有意義

而且運氣就會飛龍在天

我現在又開始背了一屁股債了

各位好心的乾爹乾媽

如果有任何工作需有幫忙的

儘管吩咐 我使命必達

Ps：這張圖是「黃太後的房間」

祝黃太後生日快樂

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