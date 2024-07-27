席琳狄翁奧運獻唱「一開口看哭全場」！爆收6千萬酬勞復出　官方揭真相

peut etre que c'est la chose la plus belle que j'ai entendu cette année, du respect sur celine dion et l'hymne a l'amour #ceremoniedouverture pic.twitter.com/JkAsIHnRGN — serbie ᡣ????ྀིྀི (@lavraieserbie) July 26, 2024

記者田暐瑋／綜合報導

56歲的美聲天后席琳狄翁（Céline Dion）2022年證實罹患罕病「僵硬人症候群（SPS）」，並以紀錄片形式公開癲癇發作的震撼畫面，令粉絲心痛不已。奧運於法國當地時間26日轟動開幕，她驚喜登台獻唱，絕美歌聲震撼全場，連轉播主持人凱莉克萊森（Kelly Clarkson）都忍不住落淚，而盛傳她因6000多萬台幣的酬勞接下演出，奧運官方也發聲回應傳言。

▲席琳狄翁復出。（圖／翻攝自席琳狄翁X）



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奧運開幕式全球關注，各國媒體也爭相報導轉播，見到席琳迪翁堅強對抗病魔重新登台，讓美國歌手兼主持人的凱莉克萊森（Kelly Clarkson）邊看轉播邊感動落淚：「我真的說不出話來，那真的很美。那些不知道她的故事和她身體上經歷過什麼的人，她克服了如此多的困難，能有這樣的時刻，真的很了不起。」

儘管有傳言席琳迪翁接下奧運開幕式演唱的酬勞高達200萬美金（約6541萬台幣），但據外媒《Page Six》報導，奧運官方出面回應：「2024年巴黎奧運開幕式的表演者將不會獲得演出費。他們答應表演，反映了他們希望成為法國和體育界歷史性事件中的一部分的願望。」

▲席琳狄翁復出。（圖／路透）



席琳狄翁上一次登上奧運舞台是1996年的亞特蘭大奧運會開幕式，當時演唱了《The Power Of The Dream》，自2021年因持續的肌肉痙攣，不得不停止在拉斯維加斯的駐場演出，直至今年4月，她受訪時暗示正在準備復出，一週裡有5天都在做體能鍛煉和練唱，「要麼我像運動員那樣訓練，非常努力地工作，要麼我就停下來，它就結束了，我選擇用我的全身心，從頭到腳與醫療團隊一起努力，我想要做到最好，我的目標是再次看到艾菲爾鐵塔！」

▲席琳狄翁開唱。（圖／達志影像／美聯社）



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