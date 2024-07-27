劉亞仁爆性侵「同時3男在場」！　30歲受害男控：把重要部位放入我身體

記者田暐瑋／綜合報導

38歲演員劉亞仁2023年涉嫌使用8種非法藥物，形象一落千丈，遭求刑4年有期徒刑。近日又被爆性侵男性，30歲A男26日再度控訴，睡夢中遭到劉亞仁把性器放入體內，同時在場的還有另一名男子B，而劉亞仁則一概否認。

▲劉亞仁。（圖／CFP）



據韓媒《朝鮮日報》報導，原告A男26日控訴，14日於首爾龍山區一處私人住宅中睡覺，大約於早上6點入睡，下午4點醒來時發現遭到性侵，立刻到首爾龍山警察局報案，他陳述當時屋內除了自己和劉亞仁外，還有房東B男，堅稱加害者不是B男，而是劉亞仁：「劉亞仁將自己的重要部位插入了我的身體。」警方將以證人身份傳喚房東B先生進行調查。

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據悉，A男不是名人或公眾人物，事件發生前與劉亞仁、B男不算熟悉，只是相互認識的程度，A男表示，事發前3人一同在附近參加了酒局，隨後改到其中一人家中續攤。警方表示，A男在15日報案時並未具體寫下加害者的名字，只留下了對方手機號碼，警方確認後發現竟是劉亞仁的號碼，目前已於24日對A男進行了調查及毒品快速檢測，結果顯示為陰性。

▲劉亞仁又捲性侵疑雲。（圖／車庫娛樂提供）



警方表示，尚未通知劉亞仁進行傳喚，後續將會展開調查，雖然訴訟中未涉及毒品相關內容，但鑒於劉亞仁正在接受相關審判，警方計畫同時調查毒品使用的情況。對此，劉亞仁的律師反駁：「相關指控完全不屬實，請自重，不要對私生活進行無謂的猜測。」

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