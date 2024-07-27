記者田暐瑋／綜合報導

日本NHK美女主播中川安奈因擁有傲人上圍，在主播圈被稱為「峰不二子」，IG有6萬人追蹤，近日她到法國巴黎擔任奧運特派員，開幕式當天的服裝卻意外掀起話題，網友一看到轉播畫面紛紛爆出驚呼：「一瞬間我還以為主播沒穿衣服！」

▲中川安奈報導奧運。（圖／翻攝自X／NHKサンデースポーツ）



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中川安奈擔任這次巴黎奧運的特派記者，與前體操運動員內村航平及女演員杏到當地進行播報，開幕式當天她穿著白色西裝外套，網友卻驚見她內裡一片肉色，嚇得驚呼：「只有我看到了嗎」、「從遠處看像是只穿了外套」、「內衣的顏色選得對嗎」、「我被嚇到了……奧運NHK女主播的衣服」、「一瞬間我還以為主播沒穿衣服……真是嚇了一跳」。

▲中川安奈報導奧運內搭膚色上衣，網友乍看以為沒穿。（圖／翻攝自X）



原來由於照明的影響，中川安奈的膚色和米色內搭上衣幾乎融為一體，營造出乍看什麼都沒穿的錯覺，意外掀起了話題，而就連她只穿深灰色的針織上衣，也因為胸部過於雄偉，形狀一覽無遺，成了網友討論焦點。

▲中川安奈報導奧運的畫面掀起熱議。（圖／翻攝自日網）



事實上，中川安奈身材魔鬼，即使並未裸露肌膚仍令人有無限遐想，先前就因為一張把胸部放在桌上的照片引發議論，被知情人士爆出因此受到電視台警告。對於自己的性感照被大眾過度關注，中川安奈為此感到很困擾，相關人士透露：「本人是個爽朗的人，對於被當作性感的『峰不二子』感到非常困惑」。

▲中川安奈有主播界的峰不二子之稱。（圖／翻攝自中川安奈IG）