有片／韓正妹空姐「機上台語廣播」超流利！網傻眼：比台灣人還強

記者劉宛欣／綜合報導

近日南韓航空公司德威航空在Instagram分享了一段韓籍空服員的台語廣播影片，影片中的空服員展現了超強台語發音，完整將起飛前的廣播稿以流利的台語唸出，驚艷廣大台灣網友，不少人甚至讚賞「比台灣人還標準」，而事實上背後功臣正是民視主播王嘉琳，她本人也透過IG發聲，分享該影片並透露幕後過程。

▲德威航空韓籍空服員的台語廣播驚豔台灣網友。（圖／翻攝德威航空Instagram）

德威航空的官方Instagram日前分享了一段韓籍空服員，使用台語在機內廣播的影片，影片中可以看到她拿著話筒，看著筆記本，一字一句流利地唸出起飛前的廣播詞，由於發音相當標準，馬上就在網路上引起熱議，台灣網友紛紛讚賞「她沒有講一句韓文我不相信她是韓國人，太強了啦」、「超標準，比很多台灣人說的還好了」、「還以為是台灣人來體驗，結果居然是韓國空服員」、「好標準，這樣很多年長的阿公、阿嬤應該也可以聽得懂」。

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▲主播王嘉琳分享幕後教學過程。（圖／翻攝自王嘉琳Instagram）

王嘉琳事後也分享該影片，透露是在6月時被朋友拜託，問她能不能教韓籍空服員唸一段台語廣播，她將廣播詞翻譯成台語，並且錄音交給空服員練習，她直言「看到這段影片真的好感動，這是歷經多少次練習才能達到的成果？差點以為就是台灣人」，而她本人其實來自澳門，10幾年前才來台灣學習台語，感性說道「台語很美、很親切，感謝台語老師用心教學，還有自己就算講錯、丟臉也沒放棄，現在能幫到有興趣學的朋友很開心」。