韓團GFRIEND日官網變賣春網站！刷一排全是「爸爸活」　粉絲怒砲前東家

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女團GFRIEND因整齊劃一的刀群舞爆紅，一度被譽為「中小型公司的奇蹟」，卻在2021年被公司無預警宣布解散，令歌迷震驚又遺憾。最近有網友發現，GFRIEND的日本官網竟變成賣春網站，內容出現「爸爸活」（年輕女性與經濟條件好的中老年男子約會交易）等非法活動，令粉絲難以接受。

▲GFRIEND被無預警解散3年了。（圖／翻攝自GFRIEND臉書）



GFRIEND自2021年4月合約到期宣布後，公司便沒有續約意向，並於同年5月停止了所有關於GFRIEND的活動。網友發現GFRIEND的日本官網現在已經變成銷售情趣用品和其他成人內容的色情網站，其中更還有幫忙仲介「爸爸活」的援交工作，成了色情產業的大型集散地。

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Source Music當年一手捧紅GFRIEND，2019年被防彈少年團所屬公司Big Hit娛樂收購，對GFRIEND就是冷處理，如今日本官網染黃，也令昔日粉絲不滿開砲，質疑是公司賣掉官網，「這公司真的瘋掉了」、「到底女友造了什麼孽要被你們這麼搞」，但也有人推測，應該是網域到期沒有付錢續約，「可能過期之後流入大眾大家都可以買的時候，被別人買走的」、「網址就跟手機門號一樣，妳不要舊的門號了，那個門號就會空出來開放其他人購買」。

▲GFRIEND日本官網變成色情網站。（圖／翻攝自GFRIEND官網）