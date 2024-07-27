百萬YTR儒哥超跑淹水「一夜蒸發350萬」！　曝颱風災後家中現況

記者劉宛欣／綜合報導

凱米颱風為南部帶來超大降雨，家住高雄、YouTube擁有117萬訂閱的「Ru儒哥」家裡也遭殃，前幾日拍片崩潰喊「正式成為受災戶之一」，家裡的機車、重機、汽車全都泡水，時隔一日他再度公開家中的現況，淹水已退得差不多，並公開損失的總金額高達400萬以上。

▲儒哥的超跑因為泡過水而大掉價。（圖／翻攝YouTube／Ru儒哥）

水退去之後，儒哥與家人們開始動手整理家裡，他指出這次車子損失最為慘重，整台跑車都被水淹沒，打開引擎裡面全都是黃色砂土，還飄出臭味，讓他不忍直視，他透露有請人來研究怎麼把車牽到保養廠，表示：「這一台GT63正常來講在外面還可以賣到大概500萬左右，但因為泡過水，現在殘值剩下150萬。」他心痛地說「一個晚上就損失了300多萬」。

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▲儒哥回應酸民。（圖／翻攝YouTube／Ru儒哥）

儒哥提到很多人酸民對他的災情片不以為意，還嗆他「反正你有錢」、「你沒差」，他無奈回擊「第一我不偷不搶，第二我沒有靠我爸我媽，房子、車子都是我辛苦努力賺來的，大家都是努力工作，沒必要這樣」，雖然家中遭遇災情，但他仍樂觀面對，並且自嘲「如果你在生活上面有遇到什麼困境，沒事的，你想想我一個晚上損失了好幾百萬，心裡面好受一些」。