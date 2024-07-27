那英《歌手》奪冠爆黑箱「他忘關麥洩密」！　音檔外洩：中國人必在前面

記者田暐瑋／綜合報導

大陸歌唱節目《歌手2024》冠軍出爐，由那英擊敗各個強勁對手奪冠，賽後激動哭著說：「真的沒有想到。」但由於她賽程中表現並非一直在前段班，最後卻贏了表現穩定、從未跌出前3名的加拿大唱將凡希亞（Faouzia Ouihya），惹來網友痛批黑箱，而如今更流出一段哈薩克歌手迪瑪希在錄影過程中忘記關麥克風，疑似爆出製作單位黑幕的片段，引發外界議論。

▲那英奪冠爆黑幕。（圖／翻攝自微博）



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那英打敗外籍歌手香緹莫和凡希亞，卻引來許多網友不滿，微博27日瘋傳節目片段，哈薩克歌手迪瑪希曾助陣凡希亞演唱《Lose Control》，在後台時被拍到兩人耳語，怎料迪瑪希沒有關掉麥克風說出：「They said, It must be Chinese before you.（他們說一定是中國人在你前面）」而凡希亞則是一臉複雜地回：「Ok!It's no problem.（好，沒關係）」整句話被清楚收音。

▲那英奪冠爆黑幕。（圖／翻攝自微博）



大批網友質疑賽事有黑幕，認為凡希亞是最穩定、最強，且從未掉出前3的歌手，連主持人胡海泉都稱讚她：「創造了歌手節目的歷史紀錄，她是第一位整季單期排名從未掉出過前三的首發歌手。」最後卻只得到第4名，惹來批評聲浪，「吃相太難看了，那英一直吊車尾 跑調都能拿歌王，還說什麼音樂就是世界的」、「中國歌壇最終還是得談資論輩，沒有看頭」、「丟人丟到國外了」。

▲那英奪冠爆黑幕。（圖／翻攝自微博）



《歌手2024》總決賽的競爭非常激烈，參賽者包括孫楠、譚維維、汪蘇瀧及海來阿木等，那英在第二輪個唱環節中選唱了汪峰的《像夢一樣自由》奪冠。那英奪冠後激動大哭，更稱完全沒有想到，也引來不少網友諷刺：「我也沒有想到」，「十幾億人都沒有想到」。

▲那英奪冠爆黑幕。（圖／翻攝自微博）