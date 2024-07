那英《歌手》奪冠爆黑箱「他忘關麥洩密」！　音檔外洩：中國人必在前面

記者田暐瑋/綜合報導

大陸歌唱節目《歌手2024》冠軍出爐,由那英擊敗各個強勁對手奪冠,賽後激動哭著說:「真的沒有想到。」但由於她賽程中表現並非一直在前段班,最後卻贏了表現穩定、從未跌出前3名的加拿大唱將凡希亞(Faouzia Ouihya),惹來網友痛批黑箱,而如今更流出一段哈薩克歌手迪瑪希在錄影過程中忘記關麥克風,疑似爆出製作單位黑幕的片段,引發外界議論。

那英打敗外籍歌手香緹莫和凡希亞,卻引來許多網友不滿,微博27日瘋傳節目片段,哈薩克歌手迪瑪希曾助陣凡希亞演唱《Lose Control》,在後台時被拍到兩人耳語,怎料迪瑪希沒有關掉麥克風說出:「They said, It must be Chinese before you.(他們說一定是中國人在你前面)」而凡希亞則是一臉複雜地回:「Ok!It's no problem.(好,沒關係)」整句話被清楚收音。

大批網友質疑賽事有黑幕,認為凡希亞是最穩定、最強,且從未掉出前3的歌手,連主持人胡海泉都稱讚她:「創造了歌手節目的歷史紀錄,她是第一位整季單期排名從未掉出過前三的首發歌手。」最後卻只得到第4名,惹來批評聲浪,「吃相太難看了,那英一直吊車尾 跑調都能拿歌王,還說什麼音樂就是世界的」、「中國歌壇最終還是得談資論輩,沒有看頭」、「丟人丟到國外了」。

《歌手2024》總決賽的競爭非常激烈,參賽者包括孫楠、譚維維、汪蘇瀧及海來阿木等,那英在第二輪個唱環節中選唱了汪峰的《像夢一樣自由》奪冠。那英奪冠後激動大哭,更稱完全沒有想到,也引來不少網友諷刺:「我也沒有想到」,「十幾億人都沒有想到」。

