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肯爺真的要來了！「Ye」肯伊威斯特宣布8月來台開唱　老婆、大女兒同行

記者蕭采薇／台北報導

被粉絲暱稱為「肯爺」的Ye、外界熟知的肯伊威斯特（Kanye West），多年來台灣一直沒機會親炙這位音樂與潮流天才的現場魔力，聚善美文創娛樂榮幸宣布，邀請肯爺與音樂夥伴Ty Dolla $ign於 8月25日在桃園體育場（桃園市立田徑場）帶來《Vultures Listening Experience》，讓粉絲親身感受肯爺所打造的沉浸音樂體驗。

肯伊威斯特（Kanye West）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「Ye」肯伊威斯特（Kanye West）將於8月來台開唱。（圖／達志影像／美聯社）

本名肯伊歐瑪利威斯特（Kanye Omari West）的肯爺，是全球最暢銷的音樂人之一，擁1.6億張專輯的驚人銷量。他同時是24座葛萊美音樂獎得主、獲告示牌藝人成就獎；更與搖滾民謠詩人巴布狄倫並列Pazz &Jop樂評票選最多年度好評專輯紀錄。《時代》雜誌在2005、2015年將他選為全球百大最具影響力人士。

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肯爺出生於美國中產階級單親家庭，由擔任大學教授的母親一手拉拔長大，10歲時因母親到中國南京大學任教，曾搬到中國居住、求學並學會中文，不過回到美國後就忘光了。他小時就展現對藝術的天賦——5歲寫詩、3年級唱饒舌、7年級開始作曲。

▲肯伊威斯特（Kanye West）即將來台。（圖／聚善美文創娛樂提供）

▲肯伊威斯特與音樂夥伴Ty Dolla $ign。（圖／聚善美文創娛樂提供）

20歲時他輟學追求音樂事業，曾讓母親一度不能諒解。他先在知名的Roc-A-Fella Records唱片公司擔任專職音樂製作人，曾共同製作傑斯（Jay-Z）的2001專輯《The Blueprint》，很快也得到個人唱片合約，於2004年發行首張錄音室專輯《遠離校園》大獲好評，單曲《Slow Jamz》攻上指標性的告示牌單曲榜冠軍，音樂生涯迄今締造5首告示牌冠軍單曲。

肯爺日前提到舊金山的現場演出，如此描述著：「我們一打開煙霧與燈光，我心想：『哇～這煙霧本身就是一個開場表演！』我們所呈現的光影效果、就是一個能帶領群眾進入截然不同體驗的開場表演。」

▲肯伊威斯特（Kanye West）和老婆比安卡（Bianca Censori）。（圖／達志影像）

▲肯伊威斯特（Kanye West）和現任妻子比安卡（Bianca Censori）。（圖／達志影像）

肯爺首度來台演出，將帶妻子與大女兒同行。主辦單位在此號召肯爺的粉絲在他們一行人抵台時迎接，讓肯爺感受台灣的熱情。《Vultures Listening Experience》台灣場演出門票，預計8月1日中午12:00於KKTIX開賣，肯爺抵台時間也將於近日公布。

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肯伊威斯特, Kanye West, Ye

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