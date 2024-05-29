六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

▲六月（左）和李易（右）5年前還會時常一同出席公開場合，如今這場面已少見。

圖文／鏡週刊

48歲的六月和小7歲的老公李易結婚將滿13年，但去年開始有傳言指兩人已分居，夫妻生活似乎漸行漸遠，而這半年來，離婚消息則在圈內不脛而走，令圈內人議論紛紛。

六月自從和李易生了一對可愛的兒女後，生活重心幾乎都在孩子身上，她婉拒八點檔等長時間的拍攝工作，把酬勞往外推，每日行程都是跟著孩子轉，曾經拿下金鐘獎最佳女主角的她，可算過著半退隱生活。

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只是生活安逸也就罷了，但這半年多來，六月屢傳婚姻亮紅燈，本刊記者數度直擊，夫妻倆的確鮮少一同進出家門，兩人現階段關係頗為冷淡。

去年底，本刊接獲爆料指出，六月夫婦疑似分居，2人幾乎不在南港家同進出，而去年11月22日傍晚，記者直擊六月一個人返家，隨即到超市購物，不到十分鐘火速採買完畢進家門，似乎是急著回家照料小孩。

▲去年11月22日傍晚，記者直擊六月獨自駕車返家。



▲六月停好車後飛奔到超市購物，獨來獨往已是日常。

▲不到十分鐘的時間，六月馬上結帳奔進家門，可見歸心似箭。

隔兩天，24日下午3點50分，李易騎機車載兒子出門，機車上放了一個小行李箱，父子倆也各背一個背包，李易為了不影響兒子乘坐，還把背包背胸前，模樣相當接地氣，看上去像是要一起出遊露營，兒子顯得頗開心。接著李易把機車停在北市南港車站附近，父子倆一起步行往車站搭高鐵南下。

▲去年11月24日下午3點50分，李易騎機車載兒子出門，單飛去露營。



▲停好機車後，李易只跟兒子拉著行李往南港站搭高鐵南下旅行。

對於分居傳言，六月表示李易因在台北市租工作室，有時和朋友聚會晚歸會睡在那邊。而去年在公益羽球賽時，其他人多半是夫妻搭檔，唯獨六月沒跟李易一組，原因出自於彼此對守備位置沒共識，她當時打趣表示：「離婚協議書準備好了！」讓人聞言也不由得捏把冷汗。

被問到外傳已簽字離婚，六月聞訊說：「老夫老妻就是這樣，從結婚以來，每幾年就傳一次。」那究竟是否有簽字一事？她斬釘截鐵說沒有，又加了句：「我們就是各過各的。」。她說近期兩人因忙碌的確很少一起出遊，因此減少摩擦，也沒什麼不好。心如止水的她，也不太會跟對方大吵，她搞笑說：「我還想活久一點。」