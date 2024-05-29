密集恐懼症不要看！《鬼咧號》鐵路工深夜撞邪　全身「開滿洞」狂噴石頭

記者蕭采薇／綜合報導

東南亞票房飆賣破億的恐怖片《鬼咧號》（Kereta Berdarah），不僅在車廂內的殺戮血腥駭人，其中一場在隧道發生的恐怖事故更是令人看得心驚膽顫。預告中兩名鐵路工人為了趕工，被迫在工程現場加班至深夜，其中一人卻慘死隧道內。

▲《鬼咧號》劇組斥重資打造1比1真實車廂，包含豪華貴賓艙等。（圖／威視提供）

最可怕的是，此人全身遍佈不規則傷口，還有無數石頭直接從傷口中掉出，淒慘死狀令人看得全身發毛，嚇得直呼：「閉上眼睛都是這畫面」、「密集恐懼症要發作了！」

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電影《鬼咧號》講述一台神秘火車上的恐怖故事，全片有將近90%的戲份都在車廂上發生，然而卻因題材驚悚、畫面血腥，在當地勘景時竟然找不到一台火車願意租借，差點導致電影難產。

▲《鬼咧號》鐵路工人隧道離奇慘死畫面駭人，讓密集恐懼症的觀眾直呼受不了。（圖／威視提供）

幸虧有導演黎刹曼托瓦尼在業界累積的深厚經歷及人脈，加上製作團隊不惜重資，最後打造出四節1:1真實車廂，將片中的經濟艙、頭等艙、貴賓艙及用餐車等都一一製作出來，真實還原度令一眾演員都為之讚嘆！

▲《鬼咧號》組將片中打造的其中一節車廂搬至印尼首映會上亮相。（圖／威視提供）

此外，由於全片幾乎都需在攝影棚的綠幕前拍攝，不僅考驗演員的想像力，同時也耗費漫長後製時間，製作人阿姆里特（Amrit Punjabi）解釋：「由於綠幕鏡頭實在太多了，拍攝當下左看右看幾乎都是綠色的。為了確保觀眾有最完美的觀影品質，我們前後花費一年的時間進行後製。」而這台費心打造的擬真車廂，最後也被搬至印尼首映上亮相，目前尚保留在團隊工作室中，導演黎刹曼托瓦尼宣傳電影時還不忘打趣呼籲：「歡迎租借！」