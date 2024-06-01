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三兄弟都打棒球！曹佑寧是「不起眼的中間子」　老二哲學拚上國手

記者蕭采薇／專訪

動畫電影「《八戒》決戰未來」邀請曹佑寧聲演「多元語版八戒」，挑戰用客語配音。故事精神是「不當英雄、當第二名也沒關係」的老二哲學，而曹佑寧真的是家中排行第二的小孩。他坦言：「我原本也以為自己沒有老二情節，但後來發現，我會默默一直努力。」

▲▼《八戒》傅孟柏、曹佑寧、連俞涵專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲曹佑寧在家中三兄弟中排行中間，坦言從小確實有點「老二情結」。（圖／記者湯興漢攝）

曹家三兄弟都跟著曾為壘球選手的爸爸，從小就開始打球。曹佑寧接受《ETtoday星光雲》專訪時回憶，小時候哥哥和弟弟球打得比較好，他國小又比較矮，加上不是老大也不是最小的么兒，身為「中間子」難免是比較不起眼的那個。他說：「我後來回想，我的確是有默默努力，希望可以讓別人關注到。」

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▲《八戒》決戰未來：許光漢。（圖／甲上娛樂提供）

▲「《八戒》決戰未來」翻玩西遊記的故事，八戒變身成為主角。（圖／甲上娛樂提供）

而曹佑寧也後來居上，青春期後身高抽高，也從投手轉戰外野手，更在大學時入選U21國手，當年團隊拿下台灣首面成棒的世界金牌，也讓他們被稱作「金牌世代」，當年不少隊友如今都是中職的看板球星。如今被問到，三兄弟誰球打得最好？曹佑寧已經可以帶點臭屁地笑說：「應該是我吧！」

▲▼《八戒》傅孟柏、曹佑寧、連俞涵專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲（左起）曹佑寧、連俞涵、傅孟柏分別以客、台語，為多元語版《八戒》配音。（圖／記者湯興漢攝）

不過曹佑寧雖然後來放棄從小最愛的棒球，如今也把苦幹實幹的精神，放在演藝工作上。他透露，一開始接下配音工作時興奮又緊張，但實際配音時，發現自己的不安多過於興奮：「我在家會一直聽錄音檔練習，但在家唸都很順，可是到現場要配合劇情，會超沒安全感，會瞬間懷疑自己的發音是不是真的正確。」

▲▼《八戒》傅孟柏、曹佑寧、連俞涵專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲連俞涵則擔任「多元語版小淨」的配音，同樣得用客語演出。（圖／記者湯興漢攝）

女星連俞涵則擔任「多元語版小淨」的配音，同樣得用客語演出。連俞涵表示，自己在演完《茶金》後，覺得客語非常好聽，甚至會找客語歌來聽，但因為平常自己的生活圈中，實在沒有人能和她講客語，此次有機會重新和客語相處，讓她非常開心：「我還特別問老師說可不可以用海陸腔，因為客語有四大腔調，我比較擅長的的是海陸腔，像一般捷運上的廣播就是另一種的四縣腔。」「《八戒》決戰未來」國語版已全台上映，6月7日台語、多元語版接力推出。

 

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