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原版《小美人魚》導演不忍了！狠諷真人版：動物園螃蟹表情還更豐富

記者劉宛欣／綜合報導

迪士尼創作出了無數感動人心的動畫片，陪伴許多人長大，如《白雪公主》、《睡美人》、《美女與野獸》等經典片，近年這些經典動畫逐一被翻拍為真人版，但迪士尼為了追求新時代價值，無論是動畫還是真人版，都被批評追求過度的「政治正確」，在嘗試傳遞特定理念的同時，忽略了故事本身和角色的深度，深受外界批判。

▲▼《小美人魚》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲真人版《小美人魚》選角被詬病。（圖／迪士尼提供）

根據外媒報導，曾執導過《小美人魚》、《阿拉丁》動畫的導演約翰馬斯克，公開指出迪士尼應該修正路線，將重點放在作品的「娛樂性」和「故事吸引力」上，「理念」則應該放在次要，直言「他們應該修正路線」，且補充「不必完全放下想置入的理念，但在那之前，最重要的是要創造出觀眾能同感，抓得住觀眾目光的角色。」

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▲▼《小美人魚》首映會。（圖／迪士尼提供）

▲動畫版《小美人魚》導演認為真人版應多著墨父女關係。（圖／迪士尼提供）

約翰馬斯克強調，迪士尼的經典作品從來不是出於先入為主的理念，而是讓觀眾沉浸在故事和角色所構建的世界之中。他認為，雖然不必完全拋棄理念置入，但在此之前，應該首先打造出觀眾能夠感同身受且感到吸引的角色。對於迪士尼頻繁將舊動畫翻拍為真人版，他認為這是想把觀眾喜歡的東西，變個樣子後再賣一次，而他顯然不認同這種做法。

迪士尼翻拍經典動畫，除了《阿拉丁》以外，口碑大多不佳，約翰馬斯克直指2023年推出的真人版《小美人魚》，直言：「他們沒多在父親與女兒的故事上著墨，那是整部電影的核心。」甚至嘲諷稱動物園裡的動物，表情都比真人版《小美人魚》中的「螃蟹（指賽巴斯汀）」以及《獅子王》中的獅子們豐富得多。

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