專訪／傅孟柏登機突收訊息「得知要當爸！」　下秒空姐走來：請開飛航

記者蕭采薇／專訪

傅孟柏日前宣布和交往11年的經紀人女友結婚，同時也升格準爸爸，即將迎接兩人的第一個孩子。他接受《ETtoday星光雲》專訪時透露，得知喜訊時是在要飛往泰國工作的班機上，看到老婆傳來的驗孕棒照片，「然後空姐就來叫我開飛航（模式）了，當下我腦中一片空白。」

▲傅孟柏在「《八戒》：決戰未來」為三藏配音。（圖／記者湯興漢攝）

傅孟柏宣布喜訊後，第一個工作就是為配音的電影「《八戒》：決戰未來」宣傳，他在這部台灣本土自製的動畫中，受邀為台語和多元語版的「三藏」配音。儘管已是金鐘視帝，但首次挑戰配音，傅孟柏坦言是不同的表演方式。

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像是「死掉」和「昏倒」如果是實際演出，可能就是躺著，但在配音工作裡，聲音呈現就完全不一樣。傅孟柏說：「配音老師跟我說死掉就是一口氣吐完就沒了，但昏倒的聲音是要多吸一口氣回來，我一開始不懂，後來聽完發現，真的是這樣。」

▲《八戒》多元語版由（左起）曹佑寧、連俞涵和傅孟柏配音。（圖／記者湯興漢攝）

而三藏角色的國語版由男星劉冠廷配音，兩人都是都是項常被提名的演技派，這回聲演同一個角色，傅孟柏坦言很難不會有比較心態，「會有一種想要配的比他好的感覺，想要新的詮釋方式，會刻意記住他的節奏，想要不一樣，但後來發現在配完後，一定多少會有那樣的模板出現。」

不過兩人倒是有一個共通點，就是在今年都有了新身份。劉冠廷剛迎接兒子出生，傅孟柏則晉升新手準爸爸。他坦言雖然太太已經備孕一段時間，其實得知的當下依然非常意外，「她（老婆）那時候就說，有一件好消息要跟我說，然後就PO照片給我看。我當下要飛泰國工作，剛剛登完機，然後空姐就來叫我開飛航（模式）了。」

▲傅孟柏在母親節隔天宣布與經紀人女友結婚，同時公開即將要當爸爸的喜訊。（圖／翻攝自IG）

傅孟柏說：「不過我在回訊息的時候是很開心的，但我當下還需要思考。」笑說那趟航程腦筋是一片空白。經過一段時間，傅孟柏也笑說，自己現在心態準備好了，「不要預設太多，一切順其自然。」《八戒》決戰未來將於5月31日全台上映，6月7日台語、多元語版接力推出。