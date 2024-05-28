ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

終於要跟王少偉合體　許藍方擔心被網友罵死

記者葉文正／台北報導

「最美博士」許藍方今天（26日）為樂福館站台，出席記者會，她坦承跟王少偉目前的交往是「維持現狀」，但是很少見面，但將要去上王少偉等人的《全員請上車》，擔心自己不會玩遊戲，被網友罵慘。

▲許藍方終於要跟王少偉合體。（圖／記者葉文正攝）

▲許藍方終於要跟王少偉合體。（圖／記者葉文正攝）

許藍方向來不上遊戲節目，但為了王少偉，去上《全員請上車》，果然情誼深厚，許藍方甜笑表示：「有少偉哥在比較安心一點，我不會玩遊戲，我怕會被網友罵死，說我傻白甜，其實去年節目就開始邀約，但經紀人都會推掉，因為我不會玩遊戲，關鍵在於他們已經有穩定收視，不然我怕我去會影響收視。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許藍方終於要跟王少偉合體。（圖／記者葉文正攝）

▲琳妲(右)與DENKA。（圖／記者葉文正攝）

許藍方也承認跟王少偉關係：「因為少偉哥，我通告費打折，如果要玩安全之吻，我覺得應該不要吧，我真的不會玩遊戲，我如果太放開會空掉，也不能穿泳衣，我衣服穿多點比較好看。」對自己身材還不是太有信心。

▲許藍方終於要跟王少偉合體。（圖／記者葉文正攝）

▲琳妲。（圖／記者葉文正攝）

再被問到跟王少偉的感情，許藍方仍是有所保留：「我們很少見面，不記得上次見面是什麼時候，他開車時很專心，他會來載我，是因為如果跟他約，我自己去一定會遲到，他就會生氣，所以他乾脆直接來載我，他很大方，很自然在講很多事情，但他不會跟我說情趣用品這類話題，但我曾問他男生去夜店會怎樣或是什麼心態，他就跟我說裡面的情況，但他不會跟我說私生活。」

至於感情上，許藍方說：「我們(跟王少偉)繼續順其自然，但玩遊戲我什麼都不知道，比較擔心害他們輸了，或聽不懂遊戲規則，若跟少偉哥同一隊會被他罵死，就是怕被罵。」對於玩遊戲感覺壓力很大。

許藍方說最近剛寫完第三本書，都是性跟愛有關的內容，會比第一本更深入，器官部分更深入，很多都有探討，預計年底推出，此外都是節目錄影，直播，或是學校演講。

而現場來賓DENKA再17歲時曾被女攝影師說服拍攝大尺度影像，被流出後深感困擾，但她說：「我個人比較放得開的人，之前已經提告過，但對方沒有被起訴，好像因為證據不足之類的，但就這樣吧，我沒有再告。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

情侶路邊吵架她怒脫衣 內衣也解開！驚呆全場

推薦閱讀

劉雨柔錄影大發飆「拒同台楊皓如」！氣到離場　LINE私群對罵內容曝

劉雨柔錄影大發飆「拒同台楊皓如」！氣到離場　LINE私群對罵內容曝

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

《全明星》186cm男神結婚了！　護圈外妻低調登記：遇到對的人

《全明星》186cm男神結婚了！　護圈外妻低調登記：遇到對的人

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

啦啦女神霖霖遭劈腿「1月前PO截圖公審」！　林庭謙求饒：只是一夜情

啦啦女神霖霖遭劈腿「1月前PO截圖公審」！　林庭謙求饒：只是一夜情

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

五月天阿信曝「公益捐款8000萬」助台灣　高雄、宜蘭、台中都有

五月天阿信曝「公益捐款8000萬」助台灣　高雄、宜蘭、台中都有

謝和弦遭陸粉逼表態！「我臉刺了台灣」直球回嗆　網揪1疑點：水軍來亂

謝和弦遭陸粉逼表態！「我臉刺了台灣」直球回嗆　網揪1疑點：水軍來亂

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

《終極6》製作費7千萬！　汪東城承諾出資「突然退出」

《終極6》製作費7千萬！　汪東城承諾出資「突然退出」

陳沂自豪「粉色O頭」初夜全說了！　認交往前先試車：尺寸堪用就好

陳沂自豪「粉色O頭」初夜全說了！　認交往前先試車：尺寸堪用就好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉雨柔錄影大發飆「拒同台楊皓如」！氣到離場　LINE私群對罵內容曝

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

《全明星》186cm男神結婚了！　護圈外妻低調登記：遇到對的人

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

啦啦女神霖霖遭劈腿「1月前PO截圖公審」！　林庭謙求饒：只是一夜情

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

五月天阿信曝「公益捐款8000萬」助台灣　高雄、宜蘭、台中都有

謝和弦遭陸粉逼表態！「我臉刺了台灣」直球回嗆　網揪1疑點：水軍來亂

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王少偉, 許藍方

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林庭謙大陸女友反擊！曬4圖揭霖霖「自導自演」：威脅毀掉小林
  2. 《火神》林柏宏黑底文悼念2勇消！　16字不捨發聲：學長辛苦了
  3. Joeman曝感情現況鬆口「有對象」！見前女友熱戀大方祝福：她值得
  4. 陸男星直播活動「遭女粉絲強吻」　保鑣急拉人…台下一片驚呼
  5. 梁舒涵秒變臉竟高收視　朵拉秒睡害錄影中斷
  6. 阿Ken當面脫口喊出「ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄠ」　Lulu驚呼：慎選主持人！
  7. 「不丹周杰倫」扮喇嘛最哈007！　片名出現「敏感詞」險遭禁拍
  8. Joeman堅持不賣台積電！被算命「擁百億身價」　拿風波自嘲：報應在我身上
  9. 「吳孟達遺作」出場不到一分鐘！　影迷受騙怒批：消費達叔不要臉
  10. 李又汝泳池解放馬甲線！　渾圓被看光羞吐：私訊整個炸掉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366