終於要跟王少偉合體　許藍方擔心被網友罵死

記者葉文正／台北報導

「最美博士」許藍方今天（26日）為樂福館站台，出席記者會，她坦承跟王少偉目前的交往是「維持現狀」，但是很少見面，但將要去上王少偉等人的《全員請上車》，擔心自己不會玩遊戲，被網友罵慘。

▲許藍方終於要跟王少偉合體。（圖／記者葉文正攝）

許藍方向來不上遊戲節目，但為了王少偉，去上《全員請上車》，果然情誼深厚，許藍方甜笑表示：「有少偉哥在比較安心一點，我不會玩遊戲，我怕會被網友罵死，說我傻白甜，其實去年節目就開始邀約，但經紀人都會推掉，因為我不會玩遊戲，關鍵在於他們已經有穩定收視，不然我怕我去會影響收視。」

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▲琳妲(右)與DENKA。（圖／記者葉文正攝）

許藍方也承認跟王少偉關係：「因為少偉哥，我通告費打折，如果要玩安全之吻，我覺得應該不要吧，我真的不會玩遊戲，我如果太放開會空掉，也不能穿泳衣，我衣服穿多點比較好看。」對自己身材還不是太有信心。

▲琳妲。（圖／記者葉文正攝）

再被問到跟王少偉的感情，許藍方仍是有所保留：「我們很少見面，不記得上次見面是什麼時候，他開車時很專心，他會來載我，是因為如果跟他約，我自己去一定會遲到，他就會生氣，所以他乾脆直接來載我，他很大方，很自然在講很多事情，但他不會跟我說情趣用品這類話題，但我曾問他男生去夜店會怎樣或是什麼心態，他就跟我說裡面的情況，但他不會跟我說私生活。」

至於感情上，許藍方說：「我們(跟王少偉)繼續順其自然，但玩遊戲我什麼都不知道，比較擔心害他們輸了，或聽不懂遊戲規則，若跟少偉哥同一隊會被他罵死，就是怕被罵。」對於玩遊戲感覺壓力很大。

許藍方說最近剛寫完第三本書，都是性跟愛有關的內容，會比第一本更深入，器官部分更深入，很多都有探討，預計年底推出，此外都是節目錄影，直播，或是學校演講。

而現場來賓DENKA再17歲時曾被女攝影師說服拍攝大尺度影像，被流出後深感困擾，但她說：「我個人比較放得開的人，之前已經提告過，但對方沒有被起訴，好像因為證據不足之類的，但就這樣吧，我沒有再告。」