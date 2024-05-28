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陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

記者孟育民／台北報導

知名網紅陳沂以針砭時事和人物而聲名大噪，這次在SWAG的力邀下決定加入平台，今（28日）出席記者會，透露是為了錢才決定下海，價碼約6位數，直播尺度無上限，不排斥實戰、露三點，直呼：「付費解鎖就可以看到，尺度大家付費看看，實戰也可以敬請期待，絕對會有嘴巴的實戰，我手口並用。」

▲▼陳沂加入SWAG記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳沂加入SWAG，明天將進行首播。（圖／記者湯興漢攝）

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陳沂坦言直播內容以「多人運動為主」，會尋找適合的男優，首播則是找來前海龍蛙兵壹柒柒和前副導長內內，特別點名羅志祥，「大家都說羅志祥只有空幹，我想約羅志祥實幹，祥祥就是口碑好！姿勢我全力配合需求，祥祥你要怎樣都可以！」被問到羅志祥是性幻對象？她則說：「是我所有幻想的對象，是我的夢中情人，我的心只有祥祥。」而媽媽得知她加入SWAG後相當支持，未來更不排斥母女連播，想傳遞正確的性觀念給大家。

▲▼陳沂加入SWAG記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳沂直播內容以多人合作為主（圖／記者湯興漢攝）

陳沂說向來支持色情產業，「性是人類的需求，只有愛可以讓妳上天堂！」她還說有特別去保養私密處，「粉嫩的部分，我之前有做粉紅奶頭術，我要再次強調不管妳是什麼顏色都會有人喜歡，這個最重要，我也很推薦大家除毛，我大概十年就已經在做，也比較乾淨不會有異味。」陳沂說swag可以用鑽石解鎖動作，直接遙控女主播，讓她嘖嘖稱奇，「我就看到有煙火、地震模式，播的時候付費就可以玩，你們敬請期待。」

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關鍵字

陳沂, SWAG, 羅志祥, 多人運動

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