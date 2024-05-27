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懸疑韓劇《名校的階梯》預告曝光！盧正義自爆「我殺了人」揭真相

記者劉宛欣／綜合報導

南韓影集《名校的階梯》由盧正義、李彩玟主演，27日正式曝光了預告與主視覺海報，劇情描述在精英雲集、隱藏著許多不可告人秘密的朝信高中，校園女王鄭哉怡（盧正義飾）和男友金俐晏（金載原飾）掌控著一切，直到獎學金資優生姜嘏（李彩玟飾）轉學進來，帶著個人的仇恨，開始挑戰這對校園人人敬畏的情侶，揭開朝信高中複雜的關係。

▲《名校的階梯》由盧正義、李彩玟主演。（圖／Netflix提供）

▲《名校的階梯》由盧正義、李彩玟主演。（圖／Netflix提供）

「我殺了人，我說我殺了人！」 這句令人不寒而慄的對白為《名校的階梯》定調了緊張的氛圍，隨著一名學生死亡的消息傳開，緊張局勢加劇，秘密浮出水面。告中可看到金俐晏和姜嘏之間的激烈衝突，鄭哉怡宣布和金俐晏分手時，學校的權力秩序面臨重大動盪。

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▲《名校的階梯》由盧正義、李彩玟主演。（圖／Netflix提供）

▲《名校的階梯》主視覺海報曝光。（圖／Netflix提供）

《名校的階梯》匯聚新生代演員，由盧正義出演校內最受歡迎的女生鄭哉怡，李彩玟飾演新來的獎助生姜嘏，他的到來攪亂了原有的秩序，金載原飾演學校的王者、鄭哉怡的男友金俐晏，池惠圓飾演尹荷拉，而李元禎飾演李優進，共同構成了控制校園的力量。《名校的階梯》融合了浪漫與懸疑的劇情，並集結才華洋溢的年輕演員。

▲《名校的階梯》由盧正義、李彩玟主演。（圖／Netflix提供）

▲金載原飾演學校的王者、鄭哉怡的男友金俐晏（中），池惠圓飾演尹荷拉（左），李元禎飾演李優進（右）。（圖／Netflix提供）

導演裴賢鎮在反思當代社會的複雜性時，強調為了創造《名校的階梯》的世界所投入的努力，說道：「朝信高中以其無可挑戰的既定秩序為傲。我們精心設計了每一個場景，注重畫面的紋理、燈光和結構元素等細節，這些都是作為角色境遇的隱喻。老式建築代表了學校的驕傲和傳統，而階梯象徵著朝信高中的階級結構。」《名校的階梯》將於6月7日在Netflix上公開。

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名校的階梯, 盧正義, 李彩玟

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