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雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了

記者劉宛欣／綜合報導

韓劇《背著善宰跑》由邊佑錫、金惠奫主演，兩人靠著這次作品人氣再度翻漲，登上新的事業巔峰，在劇中超強CP感讓觀眾看了十分心動，該劇這周將迎來結局，讓人十分好奇兩人最後的結果，27日播出了最新一集，邊佑錫飾演的柳善宰終於恢復了記憶，想起了與任率（金惠奫飾演）的所有過往。

▲《背著善宰跑》15集。（圖／翻攝自tvN）

▲柳善宰在15集恢復了記憶。（圖／翻攝自tvN）

第15集中，柳善宰照顧著在他面前昏倒的任率，任率在睡夢中不自覺喊出了善宰的名字，還掉下了眼淚，柳善宰認為任率是因為自己才要辭去工作，因此勸阻了對方，任率告訴她「我有其他的夢，那就是我愛的人能一直幸福生活的夢」，但沒有讓柳善宰知道她愛的人是誰，但柳善宰仍不斷在任率身邊打轉。

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後來，柳善宰在任率的房間裡，看到了兩人結緣的手錶、任率高中時期的照片，再三向任率確認「妳高中時真的沒見過我嗎？」，在離開任率家時，柳善宰腦中浮現了與任率親吻的畫面，讓他相當驚訝。

▲《背著善宰跑》15集。（圖／翻攝自tvN）

▲16集預告能看到甜蜜的兩人。（圖／翻攝自tvN）

兩人之後在電影製作會議上碰面，會議結束後，柳善宰追向前向任率表白心意，被任率殘忍拒絕。在聽到任率辭職的消息後，柳善宰感到相當遺憾，在摸著任率手錶的同時，他想起了所有事，在下著雪的夜晚慢慢地回憶起與任率的所有過往，深情地說「不管是過去還是現在，不管在什麼時候遇到妳，我都一樣會愛上妳」。最後一集將於28日晚間播出。

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背著善宰跑, 邊佑錫, 金惠奫

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