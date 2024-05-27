睽違八年張學友重回大銀幕　謝霆鋒還當動作指導

記者葉文正／台北報導

香港警罪動作鉅獻《海關戰線》由《拆彈專家》系列導演邱禮濤執導，歌神張學友暌違8年重返大銀幕，與人氣男神謝霆鋒合作，再加上金馬影后林嘉欣、香港金像獎影后劉雅瑟及金馬影帝吳鎮宇等超強卡司共同演出，謝霆鋒更擔任動作指導，打造驚心動魄的動作場面，台灣將於7月5日上映，打響華語電影暑假第一檔。

▲《海關戰線》劇照張學友。（圖／華映娛樂提供）

萬眾矚目的香港動作電影《海關戰線》由曾以《拆彈專家》系列創下億萬票房的導演邱禮濤執導，今天公佈定檔海報及前導預告，海報上可以見到主角張學友及謝霆鋒持槍嚴陣以待，便可見到電影的緊張氣氛。歌神張學友六月初即將來台舉辦演唱會，在搶票當時，他的九場九萬張門票全數瞬間秒殺，讓許多盯著電影螢幕只見到轉圈圈畫面的歌迷們，因搶不到票而哀鴻遍野，張學友時隔八年重返大銀幕，台灣確定與大陸及香港同步7月5日上映，搶不到票的歌迷，仍可以透過大銀幕欣賞到歌神展現演技的風采。

▲《海關戰線》謝霆鋒。（圖／華映娛樂提供）

在前導預告中，可見到張學友飾演的海關長官及屬下謝霆鋒面對國際重大犯罪案件，成為阻止罪犯行動的最前線，張學友展現不同情緒的各種演技，難怪不少粉絲稱他為「被唱歌耽誤的影帝」！而人氣男神繼《怒火》後，花了三年時間打造新作，首度擔任《海關戰線》的動作執導，許多驚險鏡頭像是徒手爬吊車等高難度動作場面都親自上陣，更新自編排電影中的打戲，還要在確保安全的基礎上，指導和把關同組演員的動作，為觀眾呈現最精彩刺激的打鬥。

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▲林嘉欣。（圖／華映娛樂提供）

《海關戰線》日前在義大利遠東電影節進行世界首映，謝霆鋒和導演邱禮濤受現身，謝霆鋒說：「我首次擔任動作指導，這次的方向是真實感。爆破是真爆破，從幾層樓跌下來，當然有鋼絲輔助，但真是由我親身上陣，我所用的方法都是香港動作電影最傳統的方法，希望在未來日子重新介紹、也同時激發一些年輕人去明白了解與喜歡這個行業。」他表示如果動作電影沒有危險的話，那就不叫做動作電影，「香港電影走到世界舞台，都是因為動作電影！」

▲吳鎮宇。（圖／華映娛樂提供）

張學友及謝霆鋒曾經時共同演出電影《十月圍城》，但兩人在片中並沒有對手戲，隔14年再度合作，再加上帝后級的吳鎮宇、林嘉欣、劉雅瑟等強大陣容共同演出，讓影迷們高度期待！香港海關作為香港五大紀律部隊之一，在《海關戰線》中呈現了突破大家傳統認知的工作內容——緝私調查、打擊犯罪，工作任務危險系數極大。在電影裡，可以讓大眾對海關形象有了全新的認知，也更是大銀幕罕見的角色及劇情型態。《海關戰線》將於7月5日上映，更多電影資訊，可上華映娛樂官方臉書粉絲團查詢。