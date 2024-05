利特婚禮發言惹議！替強仁求情：反省15年請原諒他　韓網留言酸爆

記者吳睿慈/綜合報導

韓流帝王Super Junior成員厲旭26日在首爾娶妻,老婆是小7歲的前Tahiti成員Ari,隊友到齊共襄盛舉,就連已經退團的韓庚、強仁、起範都現身,看得粉絲一把鼻涕一把眼淚。婚禮相關影片在網路上瘋傳,其中一段利特替強仁求情的發言「請原諒他⋯」,卻在韓網造成爭議,認為利特不該在婚禮上講到該話題,湧入800多則留言討論。

▲厲旭26日在韓舉辦婚禮。(圖/翻攝自推特)

利特引起爭議的發言,主因是他在厲旭婚禮替強仁求情,他雖是以開玩笑的方式帶過:「大家現在看到的是,比起活動時間,反省時間更久的強仁,希望大家現在可以原諒強仁了,他作為歌手身份有15年,但在活動期間5年內,足足反省了15年的強仁。」

▲利特在厲旭婚禮替強仁求情,發言引起爭議。(圖/翻攝自推特)



神童很快地轉換話題炒熱氣氛,「不過,看到大家這樣笑著聊天的樣子真的很好」,利特接著附和:「像(今天)這樣幸福的日子,抱抱彼此、愛著彼此,也讓強仁可以維生活下去,請大家多多幫助他。」影片裡,大家皆笑容滿面,氣氛歡愉,卻在隔日傳開後,引起了爭議。

利特遭到韓網批評「幹嘛這樣」、「怎麼會在人家的婚禮講這個」、「有義氣不是這樣用的」、「哎」,也有人砲轟強仁「就隱退了吧,不要當藝人去找別的工作」,更有人指出利特的語病「他哪有活動5年反省15年啊,明明2019年就退團了」。

▲▼韓網認為利特在婚禮發言輕率了。(圖/翻攝自theqoo)



不過也有人替利特緩頰「SJ的感情不是一兩句話就能帶過的」、「理解利特的心情」、「不懂為何要攻擊利特」、「他只是想照顧前成員」、「厲旭都沒怎樣了」、「明明氣氛就很好」。

LT: everyone, you’re now seeing Kangin, whose self-reflection time is longer than promotion time. pls forgive Kangin now~ Kangin, who’s reflecting for 15yrs & promoted for 5yrs

SD: it’s so nice seeing everyone’s laughing & chatting like this

LT: on this happy & great day



(cont) pic.twitter.com/kwjWZcTOur