利特婚禮發言惹議！替強仁求情：反省15年請原諒他　韓網留言酸爆

記者吳睿慈／綜合報導

韓流帝王Super Junior成員厲旭26日在首爾娶妻，老婆是小7歲的前Tahiti成員Ari，隊友到齊共襄盛舉，就連已經退團的韓庚、強仁、起範都現身，看得粉絲一把鼻涕一把眼淚。婚禮相關影片在網路上瘋傳，其中一段利特替強仁求情的發言「請原諒他⋯」，卻在韓網造成爭議，認為利特不該在婚禮上講到該話題，湧入800多則留言討論。

▲厲旭26日在韓舉辦婚禮。（圖／翻攝自推特）

利特引起爭議的發言，主因是他在厲旭婚禮替強仁求情，他雖是以開玩笑的方式帶過：「大家現在看到的是，比起活動時間，反省時間更久的強仁，希望大家現在可以原諒強仁了，他作為歌手身份有15年，但在活動期間5年內，足足反省了15年的強仁。」

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▲利特在厲旭婚禮替強仁求情，發言引起爭議。（圖／翻攝自推特）



神童很快地轉換話題炒熱氣氛，「不過，看到大家這樣笑著聊天的樣子真的很好」，利特接著附和：「像（今天）這樣幸福的日子，抱抱彼此、愛著彼此，也讓強仁可以維生活下去，請大家多多幫助他。」影片裡，大家皆笑容滿面，氣氛歡愉，卻在隔日傳開後，引起了爭議。

利特遭到韓網批評「幹嘛這樣」、「怎麼會在人家的婚禮講這個」、「有義氣不是這樣用的」、「哎」，也有人砲轟強仁「就隱退了吧，不要當藝人去找別的工作」，更有人指出利特的語病「他哪有活動5年反省15年啊，明明2019年就退團了」。

▲▼韓網認為利特在婚禮發言輕率了。（圖／翻攝自theqoo）



不過也有人替利特緩頰「SJ的感情不是一兩句話就能帶過的」、「理解利特的心情」、「不懂為何要攻擊利特」、「他只是想照顧前成員」、「厲旭都沒怎樣了」、「明明氣氛就很好」。