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早上9點！宋芸樺住家陽台「見情侶巷內放閃」看傻

記者許逸群／台北報導

近年演藝事業逐步跨出國際，除了去年上映的法國電影《榮耀之路》及紐約拍攝的《我的天堂城市》，今年也剛完成韓國電影《無人知曉的家》，被媒體稱為「國際宋」的宋芸樺，長期以來往返各地工作，常因高度近視感到不便，近日終於下定決心完成近視雷射手術。

▲▼宋芸樺。（圖／科明儀器提供）

▲宋芸樺分享農曆年前做近視雷射手術的經歷。（圖／山人整合創新提供）

宋芸樺今（27日）作為近視雷射全術式衛教大使出席發佈會，分享多年來在演藝圈工作的視力困擾與矯正經歷。她表示，由於工作需要，經常面對強光、長時間使用3C產品，眼睛常常感到乾澀和疲勞，「只要演哭戲或情緒很激動的戲，隱形眼鏡很容易隨著淚水掉出來！」

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宋芸樺表示自己原本近視550度左右，過去也很容易跌倒，打趣說《我的少女時代》女主角林真心行動笨拙的感覺根本是本色演出，有時也會發生認錯人的糗事。她透露，之前拍攝《請問，還有哪裡需要加強》時，因為柯震東和小應的造型相似，就曾經拍了小應的肩膀叫：「柯震東！」

▲▼宋芸樺。（圖／科明儀器提供）

▲宋芸樺受訪時分享以往因「眼睛問題」發生的糗事。（圖／山人整合創新提供）

宋芸樺透露，做完近視雷射手術後，某次在10多樓的住家陽台，清楚看到一對情侶在對面的巷子擁抱，讓她害羞地笑說：「大白天的，非常恩愛。 一大早9點多不要這樣放閃！感受到他們濃濃的愛意。」

另外，宋芸樺最近將出國進修，這是她考慮了10年才終於決定完成的計畫，「沒有買回程機票。第一次讓自己沒有太多計畫的去旅行，想脫離舒適圈，找一些表演工坊上課。」她表示應該這半年內會出發前往美國，希望在加州落腳，她也大方表示會帶著男友當書僮。

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