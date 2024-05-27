強仁二度酒駕退出SJ！5年後宣布「開啟泡泡」　韓網罵爆：有點可笑

記者吳睿慈／綜合報導

韓星強仁原本是團體Super Junior一員，但他爆出2次酒駕事件後，2019年宣布退團並反省，近年來少在螢幕前活動，直到27日突然宣佈開啟粉絲付費平台「泡泡」，令歌迷震驚不已，有部分粉絲選擇支持，但也有人反對「他還算是藝人嗎」、「拜託別再出來了吧」。

▲強仁宣布開啟泡泡。（圖／翻攝自推特）



強仁2009年曾爆發過一次酒駕逃逸事件，隔年迅速入伍反省、重振形象，怎料他2016年再犯又酒駕撞壞路燈，且同樣肇事逃逸，當時的監視錄影帶影片也被瘋傳，再度中斷所有演藝活動，直到2019年才正式退團。

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▲強仁二度酒駕於2019年退出SJ。（圖／翻攝自強仁IG）



沒想到，事隔多年，強仁於27日宣布開啟粉絲付費平台「泡泡」，平台將於28日正式上線，此舉間接代表恢復演藝活動事業，令韓網大呼不能接受，「哇真是厲害」、「怎麼覺得有點可笑」、「真符合SM作風」、「他還在SM讓我更驚訝」，更有人留言「他還有粉絲嗎」、「會有人想加入嗎」。

▲▼SJ於26日參加厲旭婚禮，13人合體到期，連SJ-M周覓、Henry也出席。（圖／翻攝自Instagram／tonyhong1004）



事實上，SJ厲旭於26日舉辦婚禮，Super Junior現任成員、昔日成員總共15人齊聚一堂，畫面感動到粉絲噴淚，強仁卻在很巧的時間點開設泡泡，令歌迷無奈回應「把我眼淚還回來」。