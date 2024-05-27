《全明星》凱莉生了！李權哲陪產「親剪臍帶」　得知當爸困惑心聲全說了

記者孟育民／台北報導

金曲獎音樂人李權哲，和《全明星運動會》梁凱莉的寶寶出生了！他們在產前特別拍攝了《媽媽寶寶》封面照，分享了準爸媽心中都曾從不確定到緊張、到充滿期待，感受著幸福，那宛如坐著雲霄飛車一般的神奇旅程。兩人的寶寶比預產期還來得早，老公李權哲陪凱莉進產房，李權哲緊張說：「看到醫師從肚子裡拉出血淋淋的紫色嬰兒，寶寶沒有馬上就哭，也沒什麼反應，心裡就想說慘了慘了，非常害怕！還好過不久聽到寶寶響亮的哭聲，我才放下一顆心來。」

▲ 金曲獎音樂人李權哲和梁凱莉的寶寶出生了 。（圖／媽媽寶寶雜誌提供）

梁凱莉則是因為打了麻藥還沒退，所以寶寶出生以後，還是感覺昏沉沉的，視線模糊看不清楚。但即使看不清楚，昏沉中她還是流下了眼淚。她形容那是一種奇妙又感動的感覺。李權哲在產房親手拿剪刀剪掉臍帶。凱莉特別注意到，當時產房正在放一首抒情國語歌 (後來李權哲想起那首歌是周杰倫的<晴天>) 因為寶寶來得比預產期早，所以兩人來不及挑選一首歌搭配生產的背景音樂，就進了產房。

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▲李權哲親剪臍帶 。（圖／媽媽寶寶雜誌提供）

30歲的凱莉，和26歲的李權哲，算是早婚早生的年輕爸媽。雖然兩人早有打算會生小孩，但當確認懷孕的這天真的來臨，兩人還是需要時間消化一下。凱莉笑說：「我記得那時我出診所後，告訴他這個訊息。他沒有回答，就是一直走、一直走……」問李權哲那時心裡在想些什麼？他坦承說：「我前面三天一直在想：『我這麼酷，當了爸爸後我還會酷嗎？』」但後來，他為自己找到了解答：「會酷就是會酷，不會酷就是不會酷。我可以選擇把大部分的時間跟老婆小孩分享，留一小部份給自己，對我來說，這是一件很美好的事情。」

▲李權哲還原當時心情。（圖／翻攝自李權哲IG）



而說話輕聲細語的凱莉，其實很懂得怎麼「治」老公，她說前陣子兩人一起去上媽媽教室，李權哲說：「我其實是個很機掰的人，但她可以治我，這點就蠻厲害的。凱莉看起來很溫柔，但其實有主見。不過她不是一直告訴你要怎麼樣做，過程中她會一直會問：『你OK嘛？』後來你會莫名其妙地照著她的想法，還以為這都是自己的選擇，而且還做得很開心。等到後來驚醒：『X！這就是她要的。」李權哲無奈低頭說：「我覺得我有點習慣了……就這樣吧！」