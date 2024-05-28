小孟老師／5月28日星座運勢　水瓶甩掉職場小人

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：遠離小人糾纏
感情：解決意見不合
財運：虧損部位止血
幸運色：橘色
貴人：處女
小人：射手
工作：真誠對待客戶
感情：遇見真實伴侶
財運：留意危機處理
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：雙魚
工作：參與高層會議
感情：付出心力經營
財運：提高資產收益
幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：水瓶
【土象星座】
工作：願意互相配合
感情：分享未來計畫
財運：規避投資風險
幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：天秤
工作：學到談判技巧
感情：誠意感動異性
財運：小投資大賺錢
幸運色：灰色
貴人：雙魚
小人：天蠍
工作：平衡工作生活
感情：良好人際關係
財運：網紅贊助費用
幸運色：淡藍色
貴人：射手
小人：雙子
【水象星座】
工作：縮短作業流程
感情：實現愛情美好
財運：學習財務知識
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：金牛
工作：得到政府支援
感情：約會增進感情
財運：積蓄豐厚不斷
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：獅子
工作：懂得利用資源
感情：相愛絕對不難
財運：控制容易出錯
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：魔羯
【火象星座】
工作：成功實施管理
感情：獲得情感安慰
財運：充分瞭解風險
幸運色：卡其色
貴人：雙子
小人：處女
工作：高品質的專案
感情：美好時光浪漫
財運：追求長期回報
幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
工作：辦公心情平靜
感情：回憶過往情事
財運：善用資本工具
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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