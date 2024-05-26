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厲旭甜吻嬌妻！賓客嗨炸手機狂拍　「SJ 13人同框照出爐」鐵粉哭了

記者吳睿慈／綜合報導

「韓流帝王」Super Junior成軍至今19年，原有13名成員，但歷經風風雨雨後，成員出現變動，至今只剩9人持續活動。厲旭26日在首爾娶妻，沒想到竟湊齊了當年的13人，韓庚、起範、強仁、晟敏全部到齊，更在拍攝大合照時比出「經典5的手勢」，鐵粉一看全都淚崩。

▲▼ 厲旭甜吻嬌妻！賓客嗨炸手機狂拍　「SJ 13人同框照出爐」鐵粉哭了。（圖／翻攝自seoki2i IG）

▲▼ 厲旭甜吻嬌妻，賓客嗨炸手機狂拍。（圖／翻攝自seoki2i IG）

▲▼ 厲旭甜吻嬌妻，賓客嗨炸手機狂拍。（圖／翻攝自seoki2i IG）

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厲旭26日與交往4年的女友Ari結婚，婚禮並未對外公開，由隊長利特主持典禮、不忘叮嚀「好好生活喔」，祝歌歌手找來他的偶像女神Bada獻唱，現場氣氛歡愉，新郎厲旭也親自唱歌向愛妻告白，還有甜吻妻子的畫面，所有人拿起手機紀錄溫馨的時刻。

▲▼ 厲旭甜吻嬌妻！賓客嗨炸手機狂拍　「SJ 13人同框照出爐」鐵粉哭了。（圖／翻攝自seoki2i IG）

▲SJ 13人同框照出，鐵粉哭出來。（圖／翻攝自seoki2i IG）

值得一提的是，Super Junior成員坐在同一桌，就連昔日成員韓庚、起範、強仁、晟敏都到場了，沒想到再次看到完整體竟是在厲旭婚禮，歌迷當場飆淚，尤其是稍早13人與新娘大合照，他們比著經典的「我們是Super Junior」口號手勢，手上比起5的數字，粉絲狂冒雞皮疙瘩並噴淚。

▲▼ 厲旭甜吻嬌妻！賓客嗨炸手機狂拍　「SJ 13人同框照出爐」鐵粉哭了。（圖／翻攝自seoki2i IG）

▲厲旭的祝歌歌手找來女神Bada獻唱。（圖／翻攝自seoki2i IG）

前成員起範2005年以SJ成員身份出道，後來把重心放在演戲，2015年宣布約滿離開SM娛樂，並同時宣布退出團體。韓庚於2009年提出解約後，隔年宣告單飛並返中國繼續發展演藝事業，這幾年雖沒參與團體活動，但其實一直與成員有聯絡。強仁多度喝酒誤事，2019年正式退出SJ。晟敏2014年與妻子金思垠結婚，後因爭議退出團體活動。

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關鍵字

SJ, Super Junior, 圭賢, 銀赫, 韓庚, 起範, 強仁, 晟敏

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