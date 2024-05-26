《新說唱》晉級選手突喊退賽！　「導師全錯愕」緊急做1決定全場鼓掌

記者孟育民／台北報導

張震嶽、MC HotDog熱狗、范丞丞、謝帝、法老、大張偉、Tablo、楊和蘇KeyNG擔任明星製作人的《新說唱2024》，已經誕生75強說唱歌手，在經歷精彩的37組個人作品一對一對戰後，有38位選手繼續晉級，其中來自台灣的選手God Øne也成功闖關。此外，在對賽最後又開出4位選手復活，原以為一切比賽結果塵埃落定，沒想到選手建坤臨時表示要退賽，面對突如其來的狀況，所有明星製作人也相當錯愕，讓節目高潮迭起。

▲▼ God Øne獲得晉級後回到後台，把晉級項鍊給女友Majin。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

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《新說唱2024》在3、4集讓明星製作人面臨極限二選一，各組選手拿出絕活，不少對戰都非常精彩，來自台灣的參賽情侶檔Majin跟God Øne除了舞台表演有看頭，互動也成看點，在God Øne獲得晉級後回到後台，他把晉級項鍊給Majin，為她戴上加持，相當甜蜜。

不過，和Majin對賽的選手朝三，在選擇一對一對戰人時，因被Majin選擇才終結遭其他選手打槍的狀況，一時太開心的朝三，表示要訂機票帶Majin一起回老家西安，讓全場鼓譟提醒正宮男友God Øne在現場，造成一段搞笑的誤會。站在比賽舞台的朝三急著滅火說：「其實也沒有太冒犯。」這讓得知這件事的明星導師們狂笑，作勢暈倒說：「這還不冒犯，你都給人帶回家。」朝三最後也解釋：「當時知道後就已經道歉了。」

▲朝三不小心冒犯，惹全場噴笑。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

而賽段還沒完全結束，對戰輸的37位選手還能再爭取4位選手晉級，最後由熱狗公布，被復活的選手是海外賽區冠軍Rapeter吳嘉軒，以及皆以2組導師一致通過的隼、Kito和小黑。原以為結束的比賽，突然選手建坤走下選手席大喊：「等一下！」讓所有明星製作人錯愕，他接著表明要退賽的決心，這讓比賽臨時多了一個名額，面對這樣的狀況，法老表示，「建坤的對手是小酷，所以這個鏈子按理就算不是他的也是小酷的，我們不能給別人。」

▲小酷。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

范丞丞提出疑慮：「那是不是後面任何一個人退賽，就說我比到這就算了，我給我兄弟就行了。」楊和蘇接著提出新的做法「不增加名額」。討論了一陣子，明星製作人們決定把晉級鏈子作廢，獲得全場鼓掌贊同。

▲導師們面對這樣的狀況當下錯愕。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）