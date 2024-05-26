梁靜茹激美6公尺裙襬登台！　噴淚告白全場：是你們給我能量

▲梁靜茹深圳開唱。（圖／超級圓頂提供）



記者翁子涵／台北報導

梁靜茹25日在深圳舉辦「2024當我們談論愛情」世界巡迴演唱會，休息近1個月，梁靜茹開場以一襲6米長的亮黃色禮服在高台上演唱〈寧夏〉，宛如初夏的花仙子降臨凡間，整晚砸百萬重金重新打造5套造型，令座無虛席的1.2萬名觀眾讚歎不斷，她說：「深圳是很適合談戀愛的地方，有漂亮的風景，有山有水，好聽的音樂，跟你們的歌聲。如果你們一開場就很熱烈，可以嘗試跟我們一起站起來。」接著帶著樂手繞場和觀眾一起〈小手拉大手〉。

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▲▼梁靜茹絕美華服驚艷全場。（圖／超級圓頂提供）



上回「當我們談論愛情」，梁靜茹翻唱了她每唱必哭的〈秋天別來〉，這一回她以神秘的酷颯黑手工縫製馬甲與西裝褲，在〈愛情多瑙河〉中開啟第四章「在冬天」。此時演出已近尾聲，〈會呼吸的痛〉、〈彩虹〉等經典作品一首比一首膾炙人口，一路到〈分手快樂〉都是1.2萬人KTV時間：「好聽嗎？喜歡嗎？既然這麼喜歡，我們就不分段落了，全部一起唱好嗎？」

尾聲，梁靜茹謝謝觀眾朋友，也謝謝自己：「來自不同城市的粉絲們，辛苦你們了，應該我去找你們的，你們今天來看我，之後我巡迴去你們的家鄉，留言給我，我就會來了。」最後她說：「其實我一點也不累，這是演唱會最魔幻的時刻，我是捨不得的。帶來最後一首歌，這首歌可以讓我重生：〈燕尾蝶〉！」

滿場的安可聲中，梁靜茹穿著淺藍色手工縫鑽落肩襯衫搭配未來感銀色紗裙皮裙，在離地面5公尺高的美國升降台上高歌〈崇拜〉，展現柔美中的個性；新一輪的「2024當我們談論愛情」也首度應歌迷要求，開放現場點歌環節：周杰倫寫的〈失憶〉，許久未公開演唱的〈三寸日光〉、〈Fly Away〉讓現場觀眾直呼賺到。

梁靜茹在安可的最後一首歌前泛著淚自嘲：「我實在是太愛哭了！」感性說道：「今天的淚水完全是感動的淚水，完全是你們給我的能量，我希望每一個人在每一個音符或每一句歌詞，會找到心中的小亮光，不要放棄勇往直前，一定會成功，我支持你們得到你們想要的〈勇氣〉。」

