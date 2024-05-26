ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

巫苡萱驚爆退團　原因竟是被艾融弄瘸

記者葉文正／台北報導

八大綜合台《娛樂百分百》遊戲關卡「腳丫全壘打」比照棒球規則，黃偉晉坦言：「沒有看過棒球賽」，也因此複雜的規則使他成為了團隊中的老鼠屎，只見他黃偉晉自責到崩潰，甚至跪地連喊三次：「我不要錄了。」最後也害得隊友在第一局結束時以0分收場。

▲凱希(左)、巫苡萱(左三)、艾融(左四)三人搶奪冠軍寶座。（圖／八大提供）

▲凱希(左)、巫苡萱(左三)、艾融(左四)三人搶奪冠軍寶座。（圖／八大提供）

進行小學階段體育課考驗時，第一階段女生組最後由凱希、巫苡萱、艾融三人搶奪冠軍寶座，為了獲勝，凱希、艾融分別拉攏巫苡萱結盟，見到凱希搶先發聲與巫苡萱同經紀公司，艾融也趕緊表示：「我們是同球團的啦啦隊。」想不到，巫苡萱為了選邊站竟突然自爆：「我差不多要退團了啦！」突然其來的發言讓艾融只能選擇孤軍奮戰，最後艾融仍靠自己獲勝，巫苡萱也逗趣的下了結論表示：「真的要退團了，原因是因為被艾融弄瘸。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲凱希(左)、巫苡萱(左三)、艾融(左四)三人搶奪冠軍寶座。（圖／八大提供）

▲黃偉晉崩潰暈倒。（圖／八大提供）

遊戲過程中，黃偉晉崩潰的「機關槍式吶喊」笑翻眾人，只見他抱著頭自嘲：「都是我在雷耶，不懂規則才是最恐怖！」但了解規則後，立刻開懷大笑：「我剛剛是不是也不能放棄？我現在越來越懂得規則了！」瞬間判若兩人，身為對手的賴晏駒忍不住安慰他要冷靜！

眼看遊戲進行到最後，原本不太懂遊戲規則的「狼人殺女神」張語噥都成功取分，眼看自己成為全隊最狀況外的隊員，甚至害得大家慘敗，也讓黃偉晉無法接受，放聲大喊：「你們知道我比張語噥還雷嗎，為什麼我比張語噥雷一百倍？」講完瞬間假裝暈倒，戲精演技全場看傻。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

分手級整人！網紅和正妹「裸身躺床」　 女友怒甩巴掌：你怎那麼噁心

推薦閱讀

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

顏佑庭首公開「漂亮櫃姐老婆」！　曝戀愛過程：第一天就認定她

顏佑庭首公開「漂亮櫃姐老婆」！　曝戀愛過程：第一天就認定她

安芝儇辣照10連發！渾圓胸型被看光　粉絲愛了：看看妳多美

安芝儇辣照10連發！渾圓胸型被看光　粉絲愛了：看看妳多美

五月天阿信捐4000萬！　10萬歌迷面前喊：回饋我的家鄉泉州

五月天阿信捐4000萬！　10萬歌迷面前喊：回饋我的家鄉泉州

羅志祥公開鞋子收藏！累計至今「應該破七千」：不怕多就怕我沒有

羅志祥公開鞋子收藏！累計至今「應該破七千」：不怕多就怕我沒有

歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕

歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕

不只13人合體！SJ-M周覓、Henry也出席厲旭婚禮　15人大合照逼哭粉

不只13人合體！SJ-M周覓、Henry也出席厲旭婚禮　15人大合照逼哭粉

DJ SODA比基尼布料太少「內褲洞超大」　東南西北半球全現形

DJ SODA比基尼布料太少「內褲洞超大」　東南西北半球全現形

許凱皓台北巧遇NewJeans！　忍2個月才敢PO：沒想到是真的

許凱皓台北巧遇NewJeans！　忍2個月才敢PO：沒想到是真的

團魂炸裂！厲旭下跪娶妻　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全來了」

團魂炸裂！厲旭下跪娶妻　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全來了」

孟子辣孫女婚宴席開40桌！　深V掉出「渾圓雙球」羞認：1個月沒開機

孟子辣孫女婚宴席開40桌！　深V掉出「渾圓雙球」羞認：1個月沒開機

《新說唱》晉級選手突喊退賽！　「導師全錯愕」緊急做1決定全場鼓掌

《新說唱》晉級選手突喊退賽！　「導師全錯愕」緊急做1決定全場鼓掌

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

顏佑庭首公開「漂亮櫃姐老婆」！　曝戀愛過程：第一天就認定她

安芝儇辣照10連發！渾圓胸型被看光　粉絲愛了：看看妳多美

五月天阿信捐4000萬！　10萬歌迷面前喊：回饋我的家鄉泉州

羅志祥公開鞋子收藏！累計至今「應該破七千」：不怕多就怕我沒有

歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕

不只13人合體！SJ-M周覓、Henry也出席厲旭婚禮　15人大合照逼哭粉

DJ SODA比基尼布料太少「內褲洞超大」　東南西北半球全現形

許凱皓台北巧遇NewJeans！　忍2個月才敢PO：沒想到是真的

團魂炸裂！厲旭下跪娶妻　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全來了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

巫苡萱, 艾融

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小孟老師／5月27日星座運勢　雙子善用網絡資源「天秤投資大勝利」
  2. 賀軍翔涉性侵　女藝人爆「會裝醉喇舌」
  3. 唐綺陽運勢／巨蟹「遇到命定之人」獅子告白衝一波！天蠍感情很心累
  4. 羅志祥公開鞋子收藏！累計至今「應該破七千」：不怕多就怕我沒有
  5. 安芝儇辣照10連發！渾圓胸型被看光　粉絲愛了：看看妳多美
  6. 許凱皓台北巧遇NewJeans！　忍2個月才敢PO：沒想到是真的
  7. 佳娜被路人嫌「沒幫餵女兒喝奶」！　無奈還原過程：不能嗎？
  8. 快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」
  9. 柯震東現身小巨蛋跳16蹲！起立蹲下全被拍　驚人腿力曝光
  10. 不只13人合體！SJ-M周覓、Henry也出席厲旭婚禮　15人大合照逼哭粉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366