巫苡萱驚爆退團　原因竟是被艾融弄瘸

記者葉文正／台北報導

八大綜合台《娛樂百分百》遊戲關卡「腳丫全壘打」比照棒球規則，黃偉晉坦言：「沒有看過棒球賽」，也因此複雜的規則使他成為了團隊中的老鼠屎，只見他黃偉晉自責到崩潰，甚至跪地連喊三次：「我不要錄了。」最後也害得隊友在第一局結束時以0分收場。

▲凱希(左)、巫苡萱(左三)、艾融(左四)三人搶奪冠軍寶座。（圖／八大提供）

進行小學階段體育課考驗時，第一階段女生組最後由凱希、巫苡萱、艾融三人搶奪冠軍寶座，為了獲勝，凱希、艾融分別拉攏巫苡萱結盟，見到凱希搶先發聲與巫苡萱同經紀公司，艾融也趕緊表示：「我們是同球團的啦啦隊。」想不到，巫苡萱為了選邊站竟突然自爆：「我差不多要退團了啦！」突然其來的發言讓艾融只能選擇孤軍奮戰，最後艾融仍靠自己獲勝，巫苡萱也逗趣的下了結論表示：「真的要退團了，原因是因為被艾融弄瘸。」

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▲黃偉晉崩潰暈倒。（圖／八大提供）

遊戲過程中，黃偉晉崩潰的「機關槍式吶喊」笑翻眾人，只見他抱著頭自嘲：「都是我在雷耶，不懂規則才是最恐怖！」但了解規則後，立刻開懷大笑：「我剛剛是不是也不能放棄？我現在越來越懂得規則了！」瞬間判若兩人，身為對手的賴晏駒忍不住安慰他要冷靜！

眼看遊戲進行到最後，原本不太懂遊戲規則的「狼人殺女神」張語噥都成功取分，眼看自己成為全隊最狀況外的隊員，甚至害得大家慘敗，也讓黃偉晉無法接受，放聲大喊：「你們知道我比張語噥還雷嗎，為什麼我比張語噥雷一百倍？」講完瞬間假裝暈倒，戲精演技全場看傻。