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《慶餘年2》影射大陸高考！「成佳林被消失」變黑畫面…真相網哭了

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《慶餘年2》相隔5年推出全新一季，開播以來討論度、收視熱度皆是新高，在台灣Disney+獨家上線，穩居每天日榜第一。該劇最新一集描述「春圍舞弊」事件，劇中一位考生「成佳林」不斷被提及，卻一直沒有出現，陸網更挖出劇集其實影射大陸現今高考舞弊現狀，大讚「真敢寫」。

▲▼《慶餘年2》春圍劇情影射大陸高考。（圖／翻攝自微博）

▲《慶餘年2》春圍舞弊案劇情影射大陸高考。（圖／翻攝自微博）

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《慶餘年2》改編自貓膩小說，描述魂穿重生的范閒憑超凡智慧，在南慶王朝周旋各方勢力的過程。原著中范閒會收門生，人稱「范門四子」，分別是楊萬里，史闡立，侯季常和成佳林，然而劇集播出「春圍」單元，楊萬里，史闡立，侯季常一一登場，卻遲遲不見「成佳林」。該角色一直出現在其他人物的台詞裡，有人說成佳林在後院，有人說3天考完精疲力盡，劇組公布一段影片，並直指「消失的成佳林」在第26秒出現，不過影片到第26秒時出現黑畫面。

▲▼《慶餘年2》春圍劇情影射大陸高考。（圖／翻攝自微博）

▲▼《慶餘年2》春圍劇情影射大陸高考。（圖／翻攝自微博）

▲▼《慶餘年2》春圍劇情影射大陸高考。（圖／翻攝自微博）

▲《慶餘年2》春圍登場的考生「成佳林」一直沒有露面，但是眾多人物都提到他。（圖／翻攝自抖音）

▲▼《慶餘年2》春圍劇情影射大陸高考。（圖／翻攝自微博）

▲《慶餘年》官方PO影片，聲稱「成佳林第26秒出現」。（圖／翻攝自抖音）

▲▼《慶餘年2》春圍劇情影射大陸高考。（圖／翻攝自微博）

▲▼《慶餘年2》春圍劇情影射大陸高考。（圖／翻攝自微博）

▲陸網解讀「成佳林」就是自己。（圖／翻攝自抖音）

陸網關鍵字「成佳林是誰」、「消失的成佳林」，更有人揣測「成佳林」飾演演員是否涉及塌房所以鏡頭全刪光？不過有網友解讀，「成佳林」就是正在千千萬準備考試的觀眾，並不是指單一個人，官方抖音回應「祝所有『成佳林』，得償所願」，證實了網友的猜測。由於大陸高考將於6月7日登場，《慶餘年2》劇情正好搭上社會時事，答案揭曉後，令網友直呼此劇封神「成佳林就是26秒黑屏（黑畫面）時你自己啊」、「編劇好厲害」、「成佳林就是我們，春闈三天，高考也是三天吶，導演我真的哭死」、「我以為劇組窮的沒錢，沒請這個微不足道角色的演員，沒想到原來暗喻的屏幕前的我，我好感動」。

▲▼《慶餘年2》春圍劇情影射大陸高考。（圖／翻攝自微博）

▲《慶餘年》劇組回應「祝所有『成佳林』，得償所願。」（圖／翻攝自抖音）

《慶餘年2》春圍被發現影射大陸的高考。范閒調查歷年春圍舞弊事件，考生皆知科舉不公、百官舞弊，朝堂黨爭，天下仍是一片寂靜，男主角擔任春圍監考，要求考生脫衣褲驗身，杜絕小抄，阻止違規代考，同時也一一攔截衝自己而來的殺機，整個春圍過程就像破關爽片。同時劇組影射官員貪腐面，也被網友直呼「真敢拍」。

▲▼《慶餘年2》春圍劇情影射大陸高考。（圖／翻攝自微博）

▲網友追劇《慶餘年2》春圍劇情聯想到高考感觸萬千。（圖／翻攝自微博）

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