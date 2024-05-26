香奈兒力邀年度11組矚目影人對談　吳可熙成唯一受邀華人演員

記者葉文正／台北報導

《灼人秘密》台灣實力派女演員吳可熙相隔5年第二度來到坎城影展，收穫滿滿，她主演全新美國電影《藍色太陽宮》（Blue Sun Palace）榮獲2024年坎城影展「國際影評人週」French Touch評審團獎，國際權威媒體《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）封為本屆坎城影展「20大電影」。

▲《藍色太陽宮》導演Constance Tsang(左)、女主角吳可熙。（圖／CAA提供）

吳可熙的演出表現也深獲國際影評權威網站《Roger Ebert》狂讚「好到起雞皮疙瘩」，她也受邀參與不少晚宴及訪問，認識了世界各地不少電影人，更開心的是與平時在美國的《藍色太陽宮》劇組再次聚在一起。最後一天要離開時，她與導演Constance Tsang（曾佩裕）依依不捨，彼此深深擁抱道別，兩人相約帶著電影到台灣與觀眾見面，導演非常期待到台灣，更笑說：「一定要吃到真正道地的台灣雞排！」



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▲吳可熙(右)在坎城影展與一直很欣賞的法國女演員蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）相談甚歡留下合影。（圖／CAA提供）。（圖／CAA提供）

《藍色太陽宮》是華裔導演Constance Tsang的首部劇情長片，在有限的拍攝資源下，以短短18天的高效率製作完成拍攝。吳可熙去年底前往美國紐約，與劇組朝夕相處一個月，非常愉快，她坦言：「導演、製片及所有工作人員幾乎都非常年輕，但他們都很專業、很有效率，整個拍攝現場氣氛非常好。」

這次電影入圍坎城影展「國際影評人週」競賽片，大家又再次聚在一起，除了電影在坎城影展的首映會，大家也一起參加金馬前進坎城的活動，一起到海邊享受晚餐，或是晚上在酒吧的戶外座位區享受法式獨特的夜晚風情，每天見了面就是聊不完的話題，她笑說：「我們就像是一家人一樣，彼此頻率相近，沒有語言的隔閡，相隔半年大家又能聚在一起，我們都很珍惜這樣的機會，非常開心。」



在坎城影展的最後一晚，吳可熙與導演Constance Tsang深深擁抱道別，隨後她驚喜送上印有台灣圖案的禮物，以及台灣知名酒廠的威士忌，要她先暖身一下「台灣味」，相約她今年一定要帶著作品來台灣。導演從小在美國長大，從來沒有去過台灣，坦言一直很想去台灣，《藍色太陽宮》講的是台灣人在美國的故事，非常期待台灣觀眾看完電影的反應。Constance Tsang非常喜歡台灣，喜歡導演侯孝賢及蔡明亮的作品，也喜歡台灣美食，她笑說：「我很常去紐約的一家台灣餐館用餐，台灣料理很好吃，很想實際吃真正道地的台灣美食！」



法國時尚品牌CHANEL香奈兒邀請吳可熙擔任今年坎城影展的品牌之友，全程支持開幕紅毯及首映會的高級訂製服裝、珠寶及彩妝，同時邀請包括法蘭西斯柯波拉 （Francis Ford Coppola）、威廉達佛（Willem Dafoe）、凱撒琳丹尼芙（Catherine Deneuve）、卡洛波桂（Carole Bouquet）、娜塔莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）等11組今年在坎城影展備受矚目的電影組合，拍攝今年度的「坎城影展榮耀電影人」影人對談影片企劃，其中《藍色太陽宮》導演Constance Tsang與吳可熙是唯一受邀拍攝對談的華人導演及演員，影片詳見（https://youtu.be/a8k8IijqaKs?si=nmcVU-mZ8SIBFOvI）。





坎城影展聚集了世界各地的電影人，吳可熙在當地跟許多朋友見面敘舊，也認識了一些新朋友，有趣的是年初才在柏林影展相遇的「酷寒戰士」賽巴斯汀史丹（Sebastian Stan），兩人各自又有不同的作品入圍坎城影展，讓史丹見到她笑說：「我們今年也見到太多次了吧！」除此之外，她也認識了許多新朋友，最特別的有甫於一種注目單元拿下大獎的導演管虎，還有她一直很欣賞的法國女演員蕾雅瑟杜（Léa Seydoux），蕾雅一聽到她寫了關於#MeToo題材的《灼人秘密》的劇本表達很有興趣，兩人當場交換了聯絡方式，期待未來有機會合作。



電影《藍色太陽宮》是美國華裔新銳導演Constance Tsang（曾佩裕）的首部劇情長片，由Sally Sujin Oh、Eli Raskin、Tony Yang（楊劼）擔任製片，由吳可熙、金馬影帝李康生及大陸女星徐海鵬主演，全片於紐約拍攝取景，在有限的資源當中，以短短18天高效率拍攝完成，故事圍繞在兩位生活在美國皇后區的華人，因一場重大悲劇相遇，彼此互相陪伴發展出一段愛情故事。該片在坎城影展國際影評人週首映之後好評不斷，榮獲「French Touch評審團獎」，國際權威媒體也給予高度評價，吳可熙的表演也獲得各界好評，「為角色注入鮮活的生命力」、「特別令人眼睛一亮」，劇組期待有機會帶著電影與台灣觀眾見面。