記者陳芊秀／綜合報導

29歲日本創作歌手愛繆（あいみょん）能夠寫詞作曲，又擁有超萌顏值，2023年為晨間劇《爛漫》演唱主題歌〈愛之花〉爆紅。她上周五（24）參加音樂節目《MUSIC STATION》演唱新歌，沒想到飆完高音後瞬間忘詞，昨日發文向大眾謝罪道歉，不過日網笑讚「這就是直播」。

▲愛繆在音樂節目直播時演唱飆高音，下秒忘詞超慌亂。（圖／翻攝自X／@aimyonGtter）

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愛繆為日劇《Unmet－某腦外科醫的日記－》演唱片尾曲〈去見你〉（会いに行くのに），並且在現場自彈自唱，當唱到副歌大飆高音，音色穩定嘹亮，沒想到下一秒卻忘詞，驚慌下雙手高舉，自己摸摸頭相當扼腕，現場瞬間只有小小和聲再繼續，隨後她火速接上唱下去，慌亂瞬間也隨著直播節目放送。

隨後愛繆先發文「我還活著！！！！！」，接著PO文：「身為（節目）最年長的還如此大失態，明明獲得這麼寶貴的時間，真的非常抱歉。我會更加更加努力……。」貼文也向節目同台的好友致意。

▲愛繆發文道歉。（圖／翻攝自X／@aimyonGtter）

《MUSIC STATION》是日本朝日電視台的音樂直播節目，自1986年10月每週五開始播出，至今已經長達38年，主持人是塔摩利，是相當長壽且高人氣的音樂節目，且節目以直播為主，無數歌手在上節目展現唱功後大受矚目。愛繆實力備受肯定，忘詞瞬間麥克風也無聲，驚慌同時也意外驗證全開麥，網友形容「很有臨場感，再次覺得愛繆很讚」、「愛繆的反應反而讓人很有好感，失誤的時候露出真性情，真的很可愛」、「現場演唱才有的失誤，以後還是會繼續支持」。