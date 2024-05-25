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浩子不讓兒女自搭捷運　阿翔要兒子學跆拳道自保

記者葉文正／台北報導

藝人浩角翔起今天參加忠義基金會「家孩有我在」活動，兩人不僅跟兒童們　起唱跳，也透露還買東西送給需要的兒童們，面對日益衍生的社會問題，浩子表示：「學校只在巷口還是讓孩子搭校車。」阿翔則要兒子去學跆拳道自保，也要女兒帶哨子保護自己。

▲浩角翔起一起做公益。（圖／記者葉文正攝）

▲浩角翔起一起做公益。（圖／記者葉文正攝）

不過他們也被問到，五月天提到「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的」的政治問題，浩角翔起則不慍不火地表示：「網路世界沒有太接觸，但一直以來我們都主持美食節目，每人都有自己喜歡的食物可以自由選擇。」

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▲浩角翔起一起做公益。（圖／記者葉文正攝）

▲兩人也教導孩子們保護自己。（圖／記者葉文正攝）

浩子也提到，雖然已經有兩個小孩，但是有動過生第三胎的念頭，只是如果有第三胎，應該也是別人幫忙的，因為自己已經結紮。至於之前財務吃緊，浩子則說購物習慣一直在調整，調整好就比較好。

▲浩角翔起一起做公益。（圖／記者葉文正攝）

▲跟小朋友一起唱跳。（圖／記者葉文正攝）

由於台中又傳出捷運殺人事件，如何教導孩子們，如何保護自己，阿翔表示，有告誡五年級的女兒，出門在外，都不要自己單獨一人，為了安全起見，也都天天接送孩子們，不假他人之手，尤其是女兒，應該會接送到高中，而且他們身上都有揹著鳴笛器，也讓兒子去學跆拳道，未來可以保護姐姐與妹妹。

浩子更表示，學校就在家裡的巷子口，但仍是要他們搭校車，也會告誡不能讓其他人無故觸碰身體，也還沒有開放孩子們自己搭捷運，因如果遇到突發狀況，自己又沒在孩子身邊，會非常自責。

對於公益活動，浩子也提到，這次甚至到了忠義基金會的育幼院探視兒童們，實在太可愛了，所以出國的時候，也買了給他們的禮物，看到他們能夠吃他送的東西，也感到非常開心。

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