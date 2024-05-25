獨／李多慧直播「正妹翻譯」起底！230萬人瀏覽她辣舞⋯網友嗨了

記者吳奕靖／高雄報導

中華職棒味全龍隊韓籍啦啦隊員李多慧，日前到高雄來參與直播，當時直播主還找來韓文翻譯，網友意外注意到這名韓文翻譯！這名韓文翻譯有著甜美臉孔，她其實也是一名舞蹈網紅，擁有上萬粉絲，最讓人驚奇的是，她的韓文並非是靠外語補習、或是上語言學校，而是靠「韓劇」自學而成。

▲珮珮臨時成為救火隊，擔任李多慧的即時口譯人員 。（圖／記者吳奕靖攝）

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站在李多慧旁邊竊竊私語，有時候又刻意在鏡頭之外，她是救火隊！原來李多慧來到高雄參加在台首場直播精品拍賣時，直播主找來的韓文翻譯「珮珮」，其實她是土生土長的台灣人，是從《我在義大利SONO IN ITALY》直播台找來的小編，沒有上過語言學校，也沒有去過補習班，她的韓文老師竟然是「韓劇」，即時口譯以及甜美外表意外讓她在李多慧直播之後成了討論焦點。

▲珮珮的IG有2萬人追蹤，韓語是靠自學 。（圖／翻攝IG）

▲珮珮的這部短影音有230萬的瀏覽人次 。（圖／翻攝IG）

她坦言擔任李多慧的即時翻譯真的會很緊張，以前也沒有當過韓語即時翻譯，珮珮說：「我是自學的，以前就是就是喜歡那些偶像明星，所以自己會從韓劇學，從國中到現在」，不過更讓人意外的是她還有另外一個身份就是IG小網紅，靠著跳舞就吸粉破2萬，而且有一部跳舞影片找來自己父親在旁邊當「人形立牌」，這部影片有223萬的瀏覽人次，刷睛程度也是有無窮潛力。