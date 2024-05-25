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樂天MC「中文姓氏」10個人有8個唸不出！沐妍傻眼：這個字很難嗎

記者潘慧中／綜合報導

沐妍（鄒沐妍）是樂天桃猿隊的專屬MC，工作忙碌之餘，仍不忘與粉絲分享日常。她近日便在社群網站無奈地說，自己的姓氏常會被唸錯，讓她十分不解，「10個人有8個唸不出來到底怎麼回事？」

▲▼沐妍。（圖／翻攝自Threads／moon_t96）

▲沐妍分享心情。（圖／翻攝自Threads／moon_t96）

沐妍近日在屈臣氏購物時，遇到一件令她感到困惑的事情。被店員問到是否有會員時，她回答有，並告知自己的會員號碼。然而，當店員一讀出她的姓氏，竟然將「ㄗㄡ（鄒）」讀成「ㄔㄨˊ（雛）」，讓她震驚到馬上出聲糾正。

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▲▼沐妍。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

▲沐妍是樂天桃猿隊的專屬MC。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

沐妍表示，這並不是第一次有人讀錯她的姓氏，常被唸成「鄭小姐」或「雛小姐」，讓她不禁想問「『鄒』這個字很難嗎」！她指出，台灣有一個原住民就叫做「鄒族」，而孔子的學生孟子也是「鄒」國人，這都是大家在學校應該都唸過的東西。

▲▼沐妍。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

▲▼沐妍的姓氏常被唸錯。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

▲▼沐妍。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

但沐妍經歷過10個人之中，有8個人無法正確讀出「鄒」這個字的情況，讓她相當無奈，「真心不懂欸！」

沐妍Threads全文：

今天去屈臣氏
店員：請問有會員嗎？
我：有！09********
店員：好～雛ㄔㄨˊ小姐嗎？
我：ㄗㄡ！！
鄒ㄗㄡ 這個字很難嗎？？
每次都問是鄭小姐嗎？ 雛小姐嗎？
台灣有個原住民叫「鄒族」
孟子，「鄒」國人
大家唸書應該都唸過呀～
10個人有8個唸不出來到底怎麼回事
真心不懂欸

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沐妍, 樂天桃猿MC

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