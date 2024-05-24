熊熊「外國爸媽真的跟亞洲大不同」！女兒出生3個月…1明顯對比曝光

記者潘慧中／綜合報導

熊熊（卓毓彤）2023年7月無預警證實已密婚5個多月，並在隔年2月誕下女兒鈮霓（Hania），喜獲許多祝福。值得一提的是，她23日和佳娜、祖雄的女兒「內內」相見歡時，意外體會到「外國爸媽真的跟亞洲爸媽大不同」！

▲熊熊和佳娜、祖雄的女兒「內內」相見歡。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）



熊熊在Instagram限時動態透露，鈮霓和內內的出生時間只相差一個月，但佳娜、祖雄的女兒出生兩週就已經出門好多次，相較之下，她的女兒至今除了看醫生，「都還沒出門走跳過。」

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▲熊熊的女兒出生至今除了看醫生，從未出門放風過。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）



照片中，可以看到產後3個月的熊熊身材恢復得很好，上圍依然豐滿的同時，已能窺見纖細腰身。佳娜的體態一樣窈窕，身穿紫色寬鬆長上衣，內搭短褲露出穠纖合度的雙腿線條。

▲▼熊熊產後體態看起來更好了。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）



事實上，熊熊3月15日從月子中心回家後，3月19日就正式開工，「我回歸了！賺奶粉錢！」絕佳體態根本看不出是剛生完的媽媽，當時讓同為人母的Apple看傻直呼：「是瘦太快還是根本沒胖？」