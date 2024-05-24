朴敘俊被爆換新女友「日本甜蜜約會遭拍」　公司出面：藝人私生活

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星朴敘俊出道以來未承認過感情，日前爆出交往百萬YTR xooos（本名：金秀妍），沒想到，近日有日本網友拍到他的身邊伴侶疑似換人了，對象是小他10歲的美籍華裔Lauren Tsai（蘿倫蔡）。緋聞瘋傳，經紀公司24日終於對外回應疑雲，表示「藝人私生活難以確認」，沒否認也沒承認，令兩位主角的關係更加神秘了。

▲朴敘俊被爆換女友，新對象疑似是Lauren Tsai。（圖／翻攝自朴敘俊、Lauren Tsai IG）



朴敘俊近日因與模特兒兼畫家Lauren Tsai（蘿倫蔡）在日本的蹤跡高度重疊，甚至有網友拍到站在朴敘俊身邊女生背的包包與她同款，就連好友崔宇植都有追蹤Lauren Tsai，兩人的關係引起眾人好奇，更有粉絲驚呼「換對象了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼朴敘俊在日本被拍到，右邊女伴的包包被拍到與Lauren Tsai包包同款，兩人行程也很重疊。（圖／翻攝自推特X、朴敘俊、Lauren Tsai IG）



由於朴敘俊向來不對外承認感情，近日爆出緋聞，韓媒追問經紀公司Awesome娛樂，公司方面低調回應「朴敘俊確實因為品牌活動，人在海外消化行程中，該行程是受到多個領域的藝術家與關係者所邀請的。」證實朴敘俊人確實在海外。

不過，針對網路上朴敘俊與Lauren Tsai緋聞瘋傳一事，公司僅表示「藝人私生活無法確認。」維持一貫作風，不談朴敘俊的感情世界。