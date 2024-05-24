楊丞琳、陳妍希跟進！嫁大陸男星齊轉發「台灣必將回歸祖國懷抱」

記者劉宜庭／綜合報導

近日許多演藝圈名人都紛紛轉發「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，其中，嫁給大陸男星的楊丞琳、陳妍希也加入跟進，在陸網掀起一陣熱議。

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▲楊丞琳發文。（圖／翻攝自楊丞琳微博）

▲陳妍希發文。（圖／翻攝自陳妍希微博）

賴清德於總統就職典禮提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，引發陸媒指責，而央視微博在22日喊出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號。

許多明星都加入轉發，其中有來自台灣的藝人，包括侯佩岑、歐陽娜娜、辰亦儒、陳喬恩、張韶涵、楊宗緯、賴冠霖、顏人中、文淇、官鴻、王以綸等人。另外，除了楊丞琳2019年嫁給大陸歌手李榮浩，陳妍希也因拍攝《神鵰俠侶》，與大陸演員陳曉於2016年完婚，2人都成為大陸媳婦，並同樣於昨（23日）轉發央視口號寫下：「中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱。」

▲大量藝人轉發央視新聞微博。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

許多陸籍知名藝人也跟著轉發，包括胡歌、黃曉明、Angelababy、范冰冰、王一博、肖戰、王鶴棣、蔡徐坤、成毅、羅雲熙、檀健次、易烊千璽、迪麗熱巴、周迅、楊冪、虞書欣、白敬亭、鄧超、楊洋、吳磊、鄧為等人。