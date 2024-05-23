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白色恐怖、變裝皇后都入題！　《紀錄觀點》展生猛創意和企圖心

記者蕭采薇／台北報導

公視《紀錄觀點》開播邁入25年，「2024觀點短片展」推出6部新銳導演作品，類型涵蓋家族情感、白色恐怖、身分認同、變裝皇后、憂鬱與死亡等課題，展現生猛創意和企圖心。

▲「2024觀點短片展」觀點短片展首映會。（圖／公視紀錄觀點提供）

▲「2024觀點短片展」觀點短片展首映會。（圖／公視紀錄觀點提供）

黃聖鈞、薛若儀執導的《voyu》，記錄鄒族藝術家杜銘哲，回到故鄉阿里山，追溯父親杜孝生醫師當年遭遇白色恐怖、出獄後噤聲、到恢復傳統姓名的坎坷心路。

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杜氏父子的族名都叫voyu toskʉ，巧合映疊了父子兩代「何處是我家？」的流浪命運與認同覺醒。導演薛若儀表示：「杜孝生的鄰居受訪時，回憶中的杜醫生總是親切、和藹、有耐心的形象，但杜銘哲從小到大看見的父親，總是沉默的背影，無法和家人分享，父子間始終有一道隔閡，這是他很難以接受的。」導演黃聖鈞則期盼從這部短片出發，讓更多台灣人關心轉型正義和原住民的處境。

同樣探索父祖輩傷痛，導演陳韶君在《吹得到海風的地方》中，以第一人稱視角，從高雄搭上末班「臺華輪」，駛向澎湖外公家。外公離世已六、七年了，但遺族的傷痛卻不曾淡遠。導演透過尋根之旅，體會她與母親、外公、家族永遠的繫絆。導演陳韶君坦言，在片中刻意避談外公輕生的原因，她無意追究誰的責任，她說：「如果他想要離開，我們應該學習尊重他想要離開的自主。」

《肉人--精神病人的時間》主角小麥是憂鬱症患者，不被原生家庭所接納，曾有過輕生舉動。本片導演少凡，從同樣身為病友的心情出發，以參與觀察式拍攝手法，和被攝者密集相處，一同面對症狀與生活難題，以期讓觀眾更同理病友的世界，導演少凡說：「希望病友間能形成保護網，讓病友感覺不是孤立無援的，也希望讓一般人理解病友的身心狀態，更希望社會能看見並給予協助。」

《瑞秋》導演陳昆禾，自稱「順性別異性戀，社會上最普遍最無聊最常見到的乖乖牌直男」，原本只是拍攝研究所的酷兒老師袁子賢，但拍著拍著，自己也創造了另一個跨性別身分：瑞秋，和酷兒老師及其他變裝皇后，共同衝撞性別框架與自我形象的迷思。記錄「變裝皇后」的紀錄片已不少，但《瑞秋》導演把自身的徬徨、製片女友的支持、父母的轉念，一一入鏡，更顯誠懇與人味。

《歡迎光臨海口村》主角月女，是導演傅美嘉的外婆，大嗓門、個性直爽，大半輩子住在雲林四湖鄉村，結婚生子，與其他婦女剖蚵仔、種蒜頭，晚年又被神明指定為代言人，長駐宮廟為鄉親通靈、收驚。導演近身記錄阿嬤精彩身世，讓人看見台灣女性強韌的生命力，也映現農村人口老化、沒落的無奈。      

壓軸《明天我要當歌星，可以嗎?》由花蓮阿美族女導演Kawah Umei（連晨軿）和製片夥伴Lisin Haluway，拍攝她們的媽媽Umei、Haluway，不放棄歌星夢，更勇敢嘗試譜寫詞曲，娓娓道出身兼媳婦、妻子、母親和女兒的甘苦。全片洋溢樂天與幽默，笑中帶淚，兩位媽媽還專程趕到台北「原轉小教室」，向族人歌手巴奈學習唱歌與創作，Umei媽媽當場許下願望：「請不要排斥我們原住民，請把我們一視同仁。」 

「2024觀點短片展」上集將於公視頻道5月23日晚間十點播出《voyu》、《吹得到海風的地方》、《肉人--精神病人的時間》，下集則於5月30日晚間十點推出《瑞秋》、《歡迎光臨海口村》、《明天我要當歌星，可以嗎?》，並於公視網路直播頻道同步播出、公視+同步上架。

 

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