謝金燕最新照「瘦到不認識自己」！　不敢PO全身：怕你們也跟著哭

記者李湘文／綜合報導

藝人謝金燕參加大陸綜藝節目《乘風2024》（浪姐5），在高強度的排練和壓力之下不斷消瘦，4月曾透露自己剩下44.7公斤，讓粉絲感到擔心。但她這1個月來依然沒有鬆懈，今（22日）PO出最新的練舞照片，自曝體重仍未回復，現在已經「瘦到不認識自己」。

▲謝金燕參加《乘風2024》不斷消瘦。（圖／翻攝自臉書／JeannieHsieh謝金燕___bbb）

雖然自曝瘦了很多，但謝金燕只PO出下半身照片，且穿著一件寬鬆的長褲，並未露出自己的雙腿，不過細瘦的腰肢仍隱約可現。她透露照片只PO半張的原因：「上半身不敢放，怕你們也跟著哭。我真的有吃飯！」言語中也透露出對於體重不斷下降的無奈。

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▲謝金燕透露現況「瘦到不認識自己」。（圖／翻攝自臉書／JeannieHsieh謝金燕___bbb）

事實上，先前發現體重剩下44.7公斤時，謝金燕就曾洩漏自己的焦慮：「這該怎麼辦呢？大家都說浪姐是減肥訓練營，但我不想啊。」她因為太過拚命練舞，不僅導致雙腳傷痕累累，已經瘦到沒肉的腿還一度嚴重腫脹，嚇得其他人以為是血栓，所幸最後沒有大礙，仍正常上台演出。

▲謝金燕因練習量太大而不斷變瘦。（圖／翻攝自臉書／JeannieHsieh謝金燕___bbb）