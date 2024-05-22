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台灣電影紅不出國外　魏德聖嘆無力：我們選擇了台積電

記者鄒鎮宇／綜合報導

導演魏德聖近日接受百萬YouTuber「Ku's dream酷的夢」專訪，面對「台灣電影為何在國外不紅？」提問時，意外回答「因為我們選擇台積電！」進而引起網友討論。

面對「Ku's dream酷的夢」的提問，魏德聖表示，「電影、電視，影視的東西是最容易打文化認同的」，「每個國家在經濟要起飛的時候，那個當家的選擇是什麼？那我們選擇了科技，韓國不一樣，就是他們選擇了娛樂，所以他們用娛樂去包裝，他們整個韓式的文化行銷就透過電影、電視這樣出去」。

「然後我們選擇台積電」，魏德聖說，「台積電跟我有什麼關係？關係是什麼？沒有關係。這是我…最無力感的地方」，他也坦言這段訪談繼續下去會是悲傷的結尾。

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▲▼台灣電影紅不出國外　魏德聖嘆無力：我們選擇了台積電。（圖／翻攝酷的夢YouTube）

▲魏德聖以韓國選擇娛樂文化輸出的方式，說明台灣電影現今的情況。（圖／翻攝酷的夢YouTube）

網友看完紛紛留言，「直接說沒受重視就好了，不用扯台積」、「好看我會看啊～但國片就那樣」、「選台積電對台灣的重要性絕對超過20年前選擇電影」、「我想看沒有八家將混混流氓的台灣電影」、「時間序列不對，韓國也是代工跟科技起家，後來才去點文化娛樂技能。再來就是韓國有獨特的文化，他們也有足夠的國家認同，排片制度也保障國產片。相較之下台灣就，嗯」。

也有人說，「這邊的人是真的聽不懂嗎，韓國花多大的力氣推動他們的影劇輸出全球，才慢慢讓世界接觸韓國文化。那台積電是目前全球認識台灣的方式，但台積電能輸出台灣什麼文化？台積電輸出的不是文化，同樣Sony或三星也不會是文化的輸出，但日本就是藉由動漫，韓國藉由影劇推動了這些，可台灣沒有政府有這樣大力推動軟實力到全球的企圖，不然執政口號就不是綠電AI這種硬實力的部分了，這跟給了多少補助是不一樣的事情。但我覺得還有最重要的一點是，什麼是台灣文化，原住民文化？漢人文化？日本文化？光這點連台灣都沒有統一的認同感了，如何用一個焦點去輸出台灣文化」。

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台灣電影, 魏德聖, 台積電

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