ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鳳梨喊話高姓夫婦「最後一次機會」　曝馮語婷照片來源：我也訝異

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）在去年和「新一代女戰神」馮語婷隔空開戰，他也揭露對方的帳號其實是由一對高姓夫婦在操作。鳳梨日前出庭表示自己見到了高姓夫婦，22日也於社群發文表示將給「最後一次談話機會」，否則會把對方的身份公諸於世。

▲▼鳳梨喊話高姓夫婦「最後機會」　曝馮語婷照片來源。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸、馮語婷）

▲鳳梨近日向馮語婷提告。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸、馮語婷）

鳳梨指出，高姓夫婦表面上看起來就是人畜無害的樣子，很難讓人聯想到「馮語婷」這個人設，並透露：「屢次出來拍照的，其實也只是一個無關緊要的女孩子罷了。」鳳梨坦言，他在去年得知高姓夫婦的真實面貌後，覺得蠻訝異的，「高大哥也剛邁入不惑之年，與林妻相差了11歲，夫妻經營著一家食堂，一家人好好生活著，我是不知道為什麼你們夫妻突然把店給盤了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鳳梨喊話高姓夫婦「最後機會」　曝馮語婷照片來源。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）

▲鳳梨堅稱「馮語婷」是一對高姓夫婦所經營的帳號。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）

鳳梨表示，自己這陣子一直在思考如何解決雙方之間的問題，「老實說，我並不想把你們當作對象，因為你們也真的不是對象，無冤無仇又不相識的情況下，我也不知道你們為何要把我當目標。」連老婆歐菈都問他「有必要嗎」。

最後，鳳梨對高姓夫婦提出「最後一次談話的機會」，表示如果對方不願意談，那就會讓全台灣的人都知道「馮語婷」的真實身份，「其實你們拖累了不少人，該是怎樣你們自己心知肚明，這幾天你們自己好好想想自己的行為。」

【鳳梨全文】

其實我說認真的，
要是不知道實情的人一定被繞的（得）團團轉，
其實龜林高夫婦看起來就是一副人畜無害的樣子，
家庭也挺正常，養育著一對兒女，
坦白講要是你們看到他們的樣子，根本不會跟「馮」這個人設沾上邊，
屢次出來拍照的其實也只是一個無關緊要的女孩子罷了，
坦白說，當我去年得知他們的真實樣貌，我也滿訝異的，
高大哥也剛邁入不惑之年，與林妻相差了11歲，
夫妻經營著一家食堂，一家人好好生活著，
我是不知道為什麼你們夫妻突然把店給盤了，
其實我這陣子一直不斷在思考我們之間的問題要如何解決並且劃下句點，
老實說，我並不想把你們當作對象，因為你們也真的不是對象，
無冤無仇又不相識的情況下，我也不知道你們為何要把我當目標，
剛剛我洗完澡出來，在那邊思考著接下來要怎麼做，
我老婆突然跑過來坐在我身上跟我說:『老公，有必要嗎?』
我不知道是結婚後莫名有點轉性還是怎樣…我沉思了一下…
其實你們拖累了不少人，該是怎樣你們自己心知肚明，
這幾天你們自己好好想想自己的行為，
如果有要跟我談，就自己透過中間人來找我，
如果沒有要談，那麼也是時候讓全台灣知道這個人設背後到底是哪一口灶在經營，
記住，這是我最後一次給你們談話的機會。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

推薦閱讀

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

Energy當眾震撼再現16蹲　小巨蛋萬人暴動了！

Energy當眾震撼再現16蹲　小巨蛋萬人暴動了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鳳梨, 吳泓逸, 馮語婷

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日正妹歌手飆超穩高音「下秒忘詞崩潰」　大失態網讚：這就是直播
  2. 歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕
  3. 鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友
  4. 小孟老師／5月26日星座運勢　巨蟹雙魚「激情長久幸福滿滿」
  5. 萁萁想送兒「念台中國際學校」　黃鐙輝堅拒：公立學校師資也不錯
  6. 迪士尼傳奇音樂大師辭世！　〈小小世界〉理查德謝爾曼享耆壽95歲
  7. 坎城影展／一次誕生4影后！席琳娜合作跨性別女星奪獎　西恩貝克拿下金棕櫚
  8. 楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的
  9. 妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕
  10. 馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366