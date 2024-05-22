鳳梨喊話高姓夫婦「最後一次機會」　曝馮語婷照片來源：我也訝異

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）在去年和「新一代女戰神」馮語婷隔空開戰，他也揭露對方的帳號其實是由一對高姓夫婦在操作。鳳梨日前出庭表示自己見到了高姓夫婦，22日也於社群發文表示將給「最後一次談話機會」，否則會把對方的身份公諸於世。

▲鳳梨近日向馮語婷提告。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸、馮語婷）

鳳梨指出，高姓夫婦表面上看起來就是人畜無害的樣子，很難讓人聯想到「馮語婷」這個人設，並透露：「屢次出來拍照的，其實也只是一個無關緊要的女孩子罷了。」鳳梨坦言，他在去年得知高姓夫婦的真實面貌後，覺得蠻訝異的，「高大哥也剛邁入不惑之年，與林妻相差了11歲，夫妻經營著一家食堂，一家人好好生活著，我是不知道為什麼你們夫妻突然把店給盤了。」

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▲鳳梨堅稱「馮語婷」是一對高姓夫婦所經營的帳號。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）

鳳梨表示，自己這陣子一直在思考如何解決雙方之間的問題，「老實說，我並不想把你們當作對象，因為你們也真的不是對象，無冤無仇又不相識的情況下，我也不知道你們為何要把我當目標。」連老婆歐菈都問他「有必要嗎」。

最後，鳳梨對高姓夫婦提出「最後一次談話的機會」，表示如果對方不願意談，那就會讓全台灣的人都知道「馮語婷」的真實身份，「其實你們拖累了不少人，該是怎樣你們自己心知肚明，這幾天你們自己好好想想自己的行為。」

【鳳梨全文】

其實我說認真的，

要是不知道實情的人一定被繞的（得）團團轉，

其實龜林高夫婦看起來就是一副人畜無害的樣子，

家庭也挺正常，養育著一對兒女，

坦白講要是你們看到他們的樣子，根本不會跟「馮」這個人設沾上邊，

屢次出來拍照的其實也只是一個無關緊要的女孩子罷了，

坦白說，當我去年得知他們的真實樣貌，我也滿訝異的，

高大哥也剛邁入不惑之年，與林妻相差了11歲，

夫妻經營著一家食堂，一家人好好生活著，

我是不知道為什麼你們夫妻突然把店給盤了，

其實我這陣子一直不斷在思考我們之間的問題要如何解決並且劃下句點，

老實說，我並不想把你們當作對象，因為你們也真的不是對象，

無冤無仇又不相識的情況下，我也不知道你們為何要把我當目標，

剛剛我洗完澡出來，在那邊思考著接下來要怎麼做，

我老婆突然跑過來坐在我身上跟我說:『老公，有必要嗎?』

我不知道是結婚後莫名有點轉性還是怎樣…我沉思了一下…

其實你們拖累了不少人，該是怎樣你們自己心知肚明，

這幾天你們自己好好想想自己的行為，

如果有要跟我談，就自己透過中間人來找我，

如果沒有要談，那麼也是時候讓全台灣知道這個人設背後到底是哪一口灶在經營，

記住，這是我最後一次給你們談話的機會。