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Snow Man佐久間大介甩搞笑形象演「恐怖跟蹤狂」！隊友笑翻：找對人

記者劉宛欣／綜合報導

日本男團Snow Man成員佐久間大介平時在綜藝節目中展現搞笑瘋狂模樣，令觀眾印象深刻，有著高人氣的他一改開朗形象，在驚悚推理片《完美配對謀殺案》中扮陰沉跟蹤狂，透過交友軟體結識土屋太鳳，展開陰魂不斷式的瘋狂追求，一舉一動都緊牽劇情走向，也讓積極想轉型的他過足戲癮，該片將於6月14日在台上映。

▲《完美配對謀殺案》6月14日在台上映。（圖／華映娛樂提供）

▲《完美配對謀殺案》6月14日在台上映。（圖／華映娛樂提供）

佐久間大介坦言一開始收到邀約時很訝異，不敢相信有導演想找他拍電影，在得知故事架構跟人物設定後，他躍躍欲試直呼：「這角色簡直太讚了！比起正統浪漫愛情電影，我更想嘗試具有挑戰性的戲路，所以沒多想就答應演出了。」

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導演內田英治透露，佐久間是偶像歌手，總給人可愛親切的感覺，但實際上眼神很有可塑性，被他凝視著的話，甚至會感到毛骨悚然，才決定找他演出。Snow Man成員們得知佐久間接下懸疑片後，除了為他加油，也好奇詢問他的角色，一聽到是跟蹤狂，紛紛笑稱，導演太厲害，找他演真的是找對人了。

▲《完美配對謀殺案》6月14日在台上映。（圖／華映娛樂提供）

▲佐久間在片中飾演跟蹤狂。（圖／華映娛樂提供）

除了拍電影還必須兼顧團體Snow Man活動的佐久間大介坦言受到角色影響，跟成員一起錄節目時，獨自發呆的時間變多了，他說：「因為導演總是要我把眼神完全放空，下戲後有點改不過來，還有，我本來就對美食沒有太大興趣，常常有什麼就吃什麼，一天只吃一餐都可以，吐夢這點也和我很接近。」

在導演要求下，佐久間特地染了一頭金髮，增加古怪氣息，但因為還得消化廣告拍攝跟其他行程，為配合不同演出需求，他只好頻繁變換髮色「我在2個禮拜內換了4次髮色，又漂又染之下，頭髮也斷了不少，導演甚至還問我是不是偷偷把頭髮剪短了。」髮質真的大受影響，雖然擔心男人最怕的掉髮危機，還是咬牙完成各方工作。

▲《完美配對謀殺案》6月14日在台上映。（圖／華映娛樂提供）

▲佐久間為了工作在兩周內染了4次頭髮。（圖／華映娛樂提供）

聊起看完電影後的感想，佐久間說：「吐夢的戲份不少，但是我在片中專注地做著某件事情的樣子莫名搞笑，越看越覺得自己真的是個怪咖，看著看著也忍不住笑了出來。」並表示：「試片前，導演有跟我說作品在台灣的高雄電影節首映時，我出現的鏡頭，全場觀眾都笑了，本來還覺得怎麼會這樣，看過之後完全懂了觀眾的感受。」

在片中被佐久間大介瘋狂糾纏的土屋太鳳表示，曾經與對方一起上音樂節目，那時候給人陽光正面的感覺，但這次在《完美配對謀殺案》裡，他那宛如黑洞般的雙眼，讓人看了害怕。接著她話鋒一轉笑說：「但是他每次帶來拍攝現場的伴手禮都好好吃，上次的太妃糖點心很令人難忘，聽說是他自己去排了好久的隊才買到的，真的很有心。」

▲《完美配對謀殺案》6月14日在台上映。（圖／華映娛樂提供）

▲土屋太鳳在片中玩交友軟體，卻陷入一連串事件。（圖／華映娛樂提供）

《完美配對謀殺案》描述婚禮企劃人員輪花（土屋太鳳飾）過著忙碌且充實的職場生活，不擅長戀愛的她玩起交友軟體，沒想到竟然約出了長得跟照片完全不一樣的陰沉怪人吐夢（佐久間大介飾）。兩人見面後，吐夢不死心不斷糾纏、傳訊息，令她感到驚恐，只好求助於有業務往來的交友軟體工程師影山（金子信昭飾），卻接連發生了多起透過交友軟體結緣的夫妻慘遭殺害的駭人案件。

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